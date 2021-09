Korea Południowa zmaga się obecnie z falą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, która zaczęła przybierać na sile w lipcu.

Mimo wzrostu liczby zakażeń liczba chorych na COVID-19 w stanie ciężkim utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie (wynosi obecnie 309, kraj liczy ok. 52 mln mieszkańców). Koreańska Agencja ds. Kontroli i Prewencji Chorób (KDCA) podkreśla, że mała liczba chorych na COVID-19 w stanie ciężkim i niska śmiertelność to efekt szczepień na COVID-19 - priorytetowo przy realizacji tego programu traktowano seniorów i osoby narażone na ostry przebieg COVID-19 np. ze względu na choroby współistniejące.

Wiceminister zdrowia Korei Południowej, Lee Ki-il ostrzegł, że liczba zakażeń może jeszcze wzrosnąć - obecna fala ma osiągnąć swój szczyt w przyszłym tygodniu.

0,82 proc. Tyle wynosi śmiertelność z powodu COVID-19 w Korei Południowej

Mimo wzrostu liczby zakażeń rząd kraju nadal przygotowuje się do wdrożenia planu, który przewiduje powrót do normalnego funkcjonowania mimo cyrkulacji koronawirusa w populacji. Wdrażanie planu ma rozpocząć się po wyszczepieniu w pełni 80 proc. dorosłych mieszkańców kraju, co ma zostać osiągnięte pod koniec października.

Strategia powrotu do normalności będzie wdrażana stopniowo, obostrzenia mają być znoszone etapami. W pierwszej fazie planu nadal wymagane ma być noszenie masek w miejscach publicznych.

Do 3 października w Korei Południowej obowiązują obostrzenia służące zwiększeniu dystansu społecznego - obejmują one m.in. wcześniejsze zamykanie kawiarni i restauracji oraz ograniczenie liczebności zgromadzeń w Seulu do dwóch osób po 18.



W Korei Południowej od początku epidemii wykryto 295 132 zakażenia. Zmarło 2 434 chorych na COVID-19.



W Korei Południowej co najmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19 otrzymało 72,3 proc. mieszkańców. W pełni zaszczepiono 44 proc. z 52 mln mieszkańców kraju.