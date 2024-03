Najcieplejszy luty w historii. „Planeta nagrzewa się w niebezpiecznym tempie”

Z danych wynika, że temperatury w Europie w lutym 2024 r. były o 3,3°C wyższe od średniej miesięcznej z lat 1991–2020, przy temperaturach znacznie powyżej średniej obserwowanej w Europie Środkowej i Wschodniej.

Europejska zima, trwająca od grudnia do lutego, była drugą najcieplejszą w historii kontynentu.

Średnie globalne temperatury powierzchni morza w lutym, poza regionami polarnymi, były najwyższe w historii i wyniosły 21,06°C, przekraczając poprzedni rekord ustanowiony w sierpniu 2023 r., który wynosił 20,98°C.

Zaprzeczanie zmianom klimatycznym jak twierdzenie, że Ziemia jest płaska

Copernicus podał, że pod koniec miesiąca średnia dzienna temperatura powierzchni morza osiągnęła nowy najwyższy poziom w historii – 21,09°C.

– Choć może się to wydawać niezwykłe, nie jest to tak naprawdę zaskakujące, ponieważ ciągłe ocieplenie systemu klimatycznego nieuchronnie prowadzi do nowych ekstremalnych temperatur – tłumaczy Carlo Buontempo, dyrektor Copernicus Climate Change Service. – Klimat reaguje na rzeczywiste stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, więc jeśli nie uda nam się go ustabilizować, nieuchronnie będziemy musieli stawić czoła nowym globalnym rekordom temperatury i ich konsekwencjom – dodał.