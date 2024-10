Indeks Zdrowych Miast: najlepiej żyje się w Poznaniu i w Sopocie

Indeks Zdrowych Miast to ogólnopolska inicjatywa, która przedstawia podejście polskich miast do kwestii związanych nie tylko ze zdrowiem, ale ogólnie pojętym dobrostanem mieszkańców. Publikacja jest zbiorem informacji o podejmowanych przez lokalne samorządy inwestycjach i działaniach, które tworzą coraz bardziej zrównoważoną przestrzeń miejską. Dzięki analizie, samorządy mogą zweryfikować wprowadzane przez siebie praktyki i zobaczyć ich realny wpływ na poziom jakości życia mieszkańców.

W tym badaniu miasta zostały ponownie ocenione w ośmiu kategoriach: zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura i przestrzeń.

Kategoria główna w podziale na mniejsze i większe miasta

Nowością, wprowadzoną do zestawienia w tegorocznej edycji, jest podział w kategorii głównej na miasta poniżej 300 tys. mieszkańców i te powyżej tej liczby. Wśród miast poniżej 300 tys. mieszkańców laur zwycięzcy przypadł Sopotowi. Na drugim miejscu uplasowała się trójmiejska Gdynia, a na trzecim podkarpacki Rzeszów. Wśród wielkich aglomeracji niespodzianka – to Poznań jest miastem, w którym żyje się najlepiej. Na podium obok stolicy Wielkopolski, uplasowała się Warszawa, która rok temu stała na pierwszym miejscu podium. Na trzecim miejscu znalazł się Gdańsk.

- Zależy nam, by Indeks Zdrowych Miast był punktem odniesienia i inspiracją dla samorządów, mieszkańców i naukowców. Powstał po to, by zmieniać miasta, wspierać ich rozwój tak, by wszystkim nam żyło się w nich po prostu lepiej – mówi Anna Rulkiewicz, inicjatorka Indeksu, członkini rady programowej Kongresu Zdrowe Miasta i prezeska Grupy LUX MED.

Kto został liderem? Te miasta przodują w swoich kategoriach

W każdej z ośmiu kategorii sektorowych, wzorem lat poprzednich, również wyłoniono liderów. I tak w kategorii zdrowie zwyciężył Rybnik, później był Poznań i Gdynia. W kategorii Ludność i pokolenia wygrał Rzeszów, Kraków i Gdańsk.