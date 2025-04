Warszawa: Tam, gdzie mieszkali radzieccy dyplomaci, powstaną mieszkania komunalne

– Rosjanie zabrali całą dokumentację. Teraz mamy bardzo dokładne ekspertyzy. Jesteśmy gotowi do tego, żeby zaczynać. Łączny koszt to ok. 100 mln złotych. Będziemy aktywnie zabiegać o środki z Funduszu Dopłat BGK, aby zrealizować tę strategiczną inwestycję – zapowiadał w styczniu prezydent Trzaskowski.

Teraz miasto czeka na podpisanie aktu notarialnego darowizny nieruchomości. Później w pierwszej kolejności musi wykonać dokumentację projektową, niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Dopiero po wyborze wykonawcy może ruszyć modernizacja osiedla.

Pod koniec stycznia prezydent Rafał Trzaskowski i wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podpisali umowę o formalnym przekazaniu budynku Warszawie i planowanym gruntownym remoncie. W zamian stolica przekaże 40 mieszkań policjantom. Według wstępnych wyliczeń modernizacja obiektu przy ul. Sobieskiego w Warszawie ma kosztować ok. 132 mln zł.

Jak przekazał nam stołeczny ratusz – Warszawa przywraca istniejące budynki mieszkalne do użytkowania. Do miejskiej spółki TBS przekazano cztery budynki wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem na realizację mieszkaniowego budownictwa społecznego.

– W latach 2019–2020, w wyniku przebudowy i rozbudowy tych budynków, powstały 82 lokale mieszkalne, w tym trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze. Koszt tych inwestycji wyniósł ok. 33,8 mln zł – wylicza biuro prasowe stołecznego ratusza. W zeszłym roku zakończono przebudowę istniejącego budynku wraz z jego rozbudową, dzięki czemu powstało 186 lokali mieszkalnych, z czego sześć przeznaczono na placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Koszt tej inwestycji wyniósł 66 mln zł. W sumie w latach 2020–2024 zmodernizowano 22 budynki wyłączone z eksploatacji z 379 lokalami (352 mieszkania). Koszt wykonanych modernizacji to ok. 139 mln zł.

Nie wszędzie jest co adaptować na miejskie czynszówki

Ani w Krakowie, ani w Gdańsku nie są planowane adaptacje opuszczonych budynków do celów mieszkaniowych. – Miasto nie przeprowadzało takiej adaptacji ani w ubiegłym, ani w bieżącym roku. Nie ma także na ten moment planów tego typu działania w najbliższym czasie – przekazała nam Patrycja Piekoszewska z krakowskiego magistratu. Także Dariusz Wołodźko z gdańskiego ratusza zapewnia, że w ich mieście „nie było takich przedsięwzięć i nie są planowane”.