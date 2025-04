Polski Holding Nieruchomości w 72 proc. kontrolowany jest przez Skarb Państwa. Niedawno wrócił temat, po co państwu niektóre spółki i aktywa. Cel utworzenia PHN to konsolidacja aktywów, głównie biurowych, należących do różnych podmiotów Skarbu Państwa i wydobycie z nich wartości. PHN rozszerzył jednak znacznie swoją działalność – zaczął budować nowe biurowce, a także mieszkania, magazyny. Mamy gorącą dyskusję o mieszkaniówce, chciwych deweloperach, roli państwa. PHN też nie buduje supertanich mieszkań, a nawet stawia na segment luksusowy…

Jacek Krawczykowski: Większościowym akcjonariuszem PHN jest Skarb Państwa, ale jesteśmy przede wszystkim notowaną na GPW spółką prawa handlowego, której formalnym zadaniem jest generować zyski. Nie jesteśmy podmiotem powołanym do realizowania budownictwa społecznego – tę funkcje spełniają Krajowy Zasób Nieruchomości, SIM-y,TBS-y i częściowo spółdzielnie mieszkaniowe. Naszym zdaniem nie ma konfliktu między mieszkaniowym budownictwem społecznym i komercyjnym. Te dwie gałęzie w Polsce rozwijają się, uzupełniają, trafiają do innych grup konsumentów, przy czym 80 proc. budowanych mieszkań to jednak deweloperzy komercyjni.

Dodam jednak, że posiadamy TBS Krak-System, który realizuje budownictwo społeczne.

W strategii założyliśmy budowę ponad 3,2 tys. lokali i jest to przede wszystkim sposób na optymalne wykorzystanie banku ziemi. To wciąż będzie działalność istotna, ale nadal uzupełniająca. Jawne ceny naszych mieszkań to także przejaw społecznej odpowiedzialności PHN.

Wiesław Malicki: Wspomniał pan o inwestycjach premium. Po pierwsze, mamy w ofercie cały przekrój mieszkań, w tym popularne, ze średniej i wyższej półki. To jest przede wszystkim pochodną lokalizacji. Młoda Białołęka w Warszawie to segment popularny, ale Jana Pawła w centrum czy ul. Kolejowa na Woli – tam stawki rynkowe za metr kwadratowy są oczywiście wysokie. Mamy w naszym banku ziemi wiele nieruchomości, które chcemy w miarę możliwości optymalnie wykorzystać i zidentyfikowaliśmy grupę budynków w pierwszorzędnych lokalizacjach w Warszawie (Foksal, Saska Kępa), które można zaadaptować na kameralne apartamentowce z najwyższej półki.