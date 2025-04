Na rynku mieszkań więcej obniżek cen niż podwyżek

Średnia cena mieszkań na rynku pierwotnym, liczona wskaźnikiem Tabelaofert TOP 10 (w dziesięciu największych rynkach mieszkaniowych w Polsce), spadła do poziomu 13 983 zł za metr. To mniej niż w lutym o 0,24 proc. - To dopiero drugi taki przypadek w ciągu ostatnich dwóch lat. Pierwszy odnotowaliśmy w listopadzie 2024 roku – wskazują autorzy barometru.

Jaki ruch w biurach deweloperów

Jak podkreślają, spadek ten nie jest wyłącznie efektem statystycznym. - Analiza cenników deweloperów pokazuje, że obniżki cen objęły więcej inwestycji niż podwyżki – wskazują analitycy portalu Tabelaofert.pl. - Tak wyraźną przewagę obniżek odnotowaliśmy w październiku 2024 r.

Z analizy zmian w cennikach wynika, że w marcu obniżono ceny 6,1 proc. mieszkań, podczas gdy wzrosty objęły 5,8 proc. Dla porównania – rok wcześniej, w marcu 2024 r. deweloperzy podnieśli ceny aż w 11,4 proc. ofert, obniżając je jedynie w 2,6 proc.

Z analiz serwisu wynika, że łączna sprzedaż mieszkań w marcu wzrosła w porównaniu z lutym o 3,5 proc. Ale trzeba pamiętać, że marzec był dłuższy o trzy dni. - W przeliczeniu na dni robocze, realna dzienna sprzedaż była nieco niższa – zaznaczają eksperci portalu.