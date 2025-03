Wrocław harmonijnie łączy w sobie dwa światy. Z jednej strony emanuje dynamiką, nowoczesnością i innowacyjnością. Z drugiej zachwyca spokojem i wszechobecną naturą widoczną w klimatycznych parkach, ogrodach i bulwarach nad Odrą. Ten charakter miasta odzwierciedla również osiedle Lokum Porto, położone przy Długiej i Gnieźnieńskiej – tu tętniące życiem serce Wrocławia łączy się z malowniczymi zielonymi terenami.

Osiedle zapewnia nie tylko komfortowe i funkcjonalne mieszkania, ale także starannie zaprojektowaną przestrzeń, która splata się z wyjątkowym otoczeniem. Teraz oferta lokali dostępnych w sprzedaży powiększyła się o 40 nowych, mieszczących się w jednym, kameralnym budynku. To okazja, by nie tylko znaleźć wymarzone miejsce do życia, ale też stać się częścią tutejszej społeczności.

– Nowe mieszkania mają szeroki zakres metraży – od 30 do 151 mkw. i posiadają od 1 do aż 5 pokoi. Takie zróżnicowanie pozwala dopasować przestrzeń do indywidualnych potrzeb. Zarówno single, pary, jak i duże rodziny znajdą tu odpowiednią opcję dla siebie. To również doskonałe propozycje dla inwestorów, poszukujących atrakcyjnych lokali na wynajem. Każde lokum posiada loggię lub balkon, z których największy ma imponujące 26 mkw. A bardzo duże okna w całym budynku zapewniają maksymalne doświetlenie wnętrz. Ceny zaczynają się od 549 tys. zł – mówi Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper.

Lokum Deweloper. Osiedle Lokum Porto. Nowe mieszkania do kupienia we Wrocławiu. Foto: Mat. prasowe

Przystań do życia na lata

Koncepcja Lokum Porto inspirowana jest jego położeniem – niedaleko Odry, która jest nieodłącznym elementem wrocławskiego krajobrazu, kształtując przestrzeń miasta i jego unikalną atmosferę. Kaskadowa kompozycja budynków sprawia, że panorama osiedla jest zmienna i dynamiczna, a nowoczesna architektura z jasnymi elewacjami i dużymi przeszkleniami podkreśla jego ponadczasowy styl. Doskonałą oprawę tej zabudowy stanowią starannie zaaranżowane tereny zielone w częściach wspólnych, wypełnione różnorodną roślinnością, m.in. ozdobnymi trawami, krzewami i kolorowymi kwiatami, a alejki spacerowe z ławkami i urokliwe oczka wodne tworzą zaciszne miejsca do relaksu. Dla miłośników aktywnego wypoczynku przygotowano tu strefę workout, a dla najmłodszych – kolorowe i bezpieczne place zabaw. Ale to nie wszystko. W sąsiedztwie osiedla znajdują się tereny rekreacyjne biegnące wzdłuż rzeki, idealne do spacerowania lub joggingu, Górka Szczepińska oraz pobliskie parki – Popowicki i Zachodni.

Wygoda w zasięgu ręki

Lokum Porto to także miejsce świetnie połączone komunikacyjnie z różnymi częściami Wrocławia. Tuż obok niego mieści się przystanek ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym, umożliwiający wygodne korzystanie z autobusów, tramwajów i kolei. Zmotoryzowani mieszkańcy mają stąd szybki dojazd do ul. Legnickiej, jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta. W pobliżu osiedla znajdują się liczne sklepy, a także przedszkola, szkoły, placówki medyczne oraz obiekty sportowe, w tym dobrze znana wrocławianom Hala Orbita.

Lokum Deweloper. Osiedle Lokum Porto. Nowe mieszkania do kupienia we Wrocławiu. Foto: Mat. prasowe

Inwestycja przyjazna środowisku

W Lokum Porto bliskość natury widać na każdym kroku. Przestrzeń biologicznie czynna zajmuje około 33 proc. powierzchni osiedla. Sprzyja ona m.in. poprawie jakości powietrza i mikroklimatu, a także zmniejsza efekt miejskiej wyspy ciepła. Zastosowano tu także ekologiczne i energooszczędne rozwiązania. Oświetlenie LED w częściach wspólnych oraz czujniki ruchu i zmierzchu ograniczają zużycie prądu, a nowoczesna termoizolacja i trzyszybowe okna zwiększają efektywność energetyczną budynków. Na terenie osiedla dostępne są również stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz liczne stojaki na rowery, które wpisują się w koncepcję rozwoju mobilności ekologicznej w mieście.

Z dbałością o detale

Wyróżnikami wszystkich inwestycji Lokum Deweloper są m.in. podwyższony standard części wspólnych oraz udogodnienia, które realnie podnoszą komfort codziennego życia. Tak samo jest na osiedlu Lokum Porto. Do dyspozycji mieszkańców są cichobieżne windy obsługujące wszystkie kondygnacje budynków, komórki lokatorskie zapewniające dodatkową przestrzeń do przechowywania, chodniki przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, a dla zmotoryzowanych – naziemne miejsca parkingowe i garaże podziemne. Z kolei bezpieczeństwo i spokój lokatorów Lokum Porto zapewniają monitoring, szlaban przy wjeździe na osiedle, wideodomofony oraz drzwi antywłamaniowe w mieszkaniach.

Materiał Partnera