Jeśli limity pozostaną na zbyt niskim poziomie, program stanie się bezużyteczny w dużych miastach. Jeśli będą zbyt wysokie, pojawi się ryzyko sztucznego zawyżania cen.

Skutkiem może być przesunięcie popytu na starsze mieszkania w mniej atrakcyjnych dzielnicach i próby obchodzenia przepisów – np. przez zaniżanie ceny w akcie notarialnym i nieoficjalne dopłaty „pod stołem”.

Deweloperzy, całkowicie wykluczeni z programu, będą musieli szukać klientów poza uprawnionymi kredytobiorcami – mogą postawić na promocje, systemy benefitów jak np. tańsze wykończenie czy intensywniejsze zabieganie o fundusze inwestujące w wynajem tzw. REIT-y. Jeśli jednak nowy program rzeczywiście przesunie popyt na rynek wtórny, część firm może ograniczyć nowe inwestycje. To w dłuższym terminie doprowadzi do mniejszej podaży nowych mieszkań i… kolejnej presji na wzrost cen.

Czy program pobudzi rynek wtórny? Może, ale niekoniecznie tam, gdzie kupujący chcieliby znaleźć mieszkanie. Czy dopłaty podbiją ceny? Raczej lokalnie, w segmencie starszych, tańszych lokali. Czy program zmieni rynek? Tak, ale niekoniecznie tak, jak zakładają jego twórcy.

Program „Klucz do mieszkania” wprowadza na rynek nowy czynnik, który może wpłynąć na układ sił. Nie jest to jednak impuls, który wywróci rynek do góry nogami – przynajmniej na razie. Może chwilowo ożywić rynek wtórny, ale w dłuższej perspektywie może pogłębić problem dostępności mieszkań – tym razem na rynku pierwotnym. To kolejna interwencja, która zamiast rozwiązać problem, może jedynie przesunąć go w inne miejsce.