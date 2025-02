Osiedle Konstelacja w Pogórzu k. Gdyni buduje spółka Euro Styl z Grupy Dom Development. Firma wprowadza na rynek kolejną pulę mieszkań.

Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Develia z mieszkaniami premium w Poznaniu Deweloper rozpoczyna przedsprzedaż mieszkań na poznańskim osiedlu Królowej Jadwigi 51. Inwestycja jest podzielona na etapy.

Rozbudowa infrastruktura na osiedlu Euro Stylu

W dwóch nowych czterokondygnacyjnych budynkach Konstelacji znajdzie się 86 mieszkań o powierzchni od ok. 25 do niemal 76 mkw. Do lokali na parterach są przypisane ogródki. Mieszkania z tego etapu osiedla mają być gotowe w czwartym kwartale 2026 roku.

Projekt osiedla przygotowała pracownia Rayss Group.

- W pobliżu osiedla są sklepy, szkoły, przedszkola, pływalnia, apteki – wskazują przedstawiciele spółki Euro Styl. W jednym z budynków z wcześniejszego etapu Konstelacji zaplanowano dziesięć lokali handlowo-usługowych. Powstaną tam osiedlowe sklepy, kawiarnie, restauracje.