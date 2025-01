Przepisy limitują jednak czas na złożenie wniosku i uchylenie decyzji. Podanie o wznowienie postępowania musi być złożone w terminie miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania. W przypadku niezawinionego braku udziału strony w postępowaniu termin ten biegnie od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji. W przypadku przekroczenia ww. terminu organ wydaje postanowienie o odmowie wznowienia postępowania. Deweloper może kwestionować dochowanie ww. terminu i żądać od organu odpowiedniej weryfikacji. Natomiast uchylenie decyzji w przypadku, gdy dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe lub decyzja wydana została w wyniku przestępstwa, nie może nastąpić, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat, zaś z pozostałych przyczyn, jeżeli od ww. zdarzenia upłynęło 5 lat. Nie uchyla się decyzji także gdy w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.

Czytaj więcej Nieruchomości Inwestor musi pilnować dokumentacji Wojewoda nie może decydować o pozwoleniu budowlanym bez istniejącego pozwolenia konserwatora zabytków.

Stwierdzenie nieważności

Celem stwierdzenia nieważności jest wyeliminowanie z obrotu prawnego wadliwej decyzji administracyjnej. W k.p.a. wymieniono zamknięty katalog siedmiu podstaw stwierdzenia nieważności decyzji, z których w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę spotkamy się najczęściej z jej wydaniem bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.

Od 19 września 2020 r. w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane obowiązuje zasada, że nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. Termin ten liczony jest korzystnie dla inwestorów, gdyż nie jest zależny np. od uzyskania przez decyzję przymiotu ostateczności lub prawomocności. Może to ograniczać możliwość wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, w szczególności, gdy samo postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w przedmiocie jej wydania trwało kilka lat lub wręcz ww. termin upłynął, gdy nie zostało ono zakończone. Wobec nieprecyzyjnych przepisów przejściowych powstały różne i wzajemnie wykluczające się interpretacje co do możliwości zastosowania tego ograniczenia do decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przed wejściem w życie ww. regulacji. Do wyżej opisanej nowelizacji Prawa budowlanego zgodnie z przepisami k.p.a. można było np. bez ograniczeń czasowych stwierdzić nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. To sprawiało, że decyzja mogła być wyeliminowana z obrotu prawnego po wielu latach od zakończenia budowy co powodowało nawet ryzyko rozbiórki albo konieczność doprowadzenia inwestycji do stanu zgodnego z prawem w odpowiednim postępowaniu. Od 16 września 2021 r. w k.p.a. ograniczono do 10 lat możliwość stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie wszystkich przesłanek oraz wprowadzono regułę, że jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 30 lat, to nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Piotr Jarzyński – wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy, ekspert Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej.