Za chwilę okaże się, że poszczególne organy uzgadniające i opiniujące zostaną w jednym czasie „zalane” projektami planów ogólnych gmin, które będą musiały weryfikować według nowych – nieznanych wcześniej zasad. Tak samo zapewne będzie pod koniec 2025 r. u wojewodów, którzy powinny przeprowadzić weryfikację uchwalonych planów ogólnych gmin. Trudno jest uchwalić akt planistyczny obejmujący całą gminę według nowej formuły w tak krótkim czasie, a są jeszcze samorządy, które dopiero rozpoczęły prace.

Opóźniało się także wydanie niezbędnych rozporządzeń do nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co skończyło się np. wprowadzeniem z dnia na dzień rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stosowanego przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, o którego istnieniu nie wiedzieli wszyscy urzędnicy i urbaniści.

Zintegrowane plany inwestycyjne do naprawy

Rozczarowaniem branży są zintegrowane plany inwestycyjne (ZPI). Co prawda przepisy zostały przygotowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy i przyjęte przez poprzedni parlament, ale eksperci od wielu miesięcy apelują o ich zmianę. To co może budzić niepokój inwestorów, to sposób rozpatrywania przez gminy wniosków o uchwalenie ZPI, podejścia do negocjacji w zakresie treści umowy urbanistycznej i projektu ZPI oraz zakresu inwestycji uzupełniającej. Nie ma prawnych ograniczeń wartości świadczeń, jakie gmina może żądać od inwestora przy uchwaleniu ZPI, a w szczególności związanych z realizacją lub finansowaniem budowy infrastruktury technicznej czy społecznej, a także co do przekazania inwestycji uzupełniającej lub części inwestycji głównej (co oznacza brak możliwości wstępnego zaplanowania kosztów związanych z procedowaniem, uchwaleniem i realizacją ZPI). Dopiero po roku działania rządu otrzymaliśmy propozycję zmian przepisów dotyczących procedowania ZPI, ale zapewne jeszcze daleka droga do uchwalenia ustawy. Jednocześnie nie przeprowadzono wielokrotnie zapowiadanych zmian w specustawie mieszkaniowej dotyczących normatywów parkingowych czy wydłużenia czasu jej obowiązywania, aby mogły toczyć się prace nad uchwałami o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i jednocześnie na spokojnie można było przecierać szlaki nowej procedury uchwalenia ZPI.

Autor jest wspólnikiem w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy, ekspertem Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej