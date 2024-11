Gdzie mieszkania staniały najmocniej. Będzie jeszcze taniej?

Jak pokazują dane serwisów Rankomat.pl i Rentier.io, rynek mieszkań po okresie wzrostów cen przechodzi w stan stabilizacji. Na razie miast ze wzrostami cen jest więcej (dziewięć) niż ze spadkami (osiem).

- Przeciętna zmiana miesięczna była jednak ujemna i wyniosła -0,3 proc. miesiąc do miesiąca – wskazują autorzy raportu. - W porównaniu z wrześniem najmocniej spadły ceny mieszkań w Radomiu (6 proc.), Rzeszowie (5 proc.) i Łodzi (4 proc.). Z kolei duży wzrost odnotowaliśmy w Katowicach (9 proc.).

Oferta mieszkań ciągle rośnie. „Spadki cen nie będą zbyt głębokie”

Autorzy raportu zauważają, że spadek cen obejmujący coraz więcej miast nie jest przypadkowy. Oferta mieszkań rośnie.

- W porównaniu z wrześniem w 17 analizowanych przez nas miastach dodano o 22 proc. więcej (45,6 tys. vs 37,5 tys. we wrześniu) unikatowych ofert (po usunięciu duplikatów). Saldo aktywnych ofert wzrosło o 10 proc., do 116,5 tys. – podają.