Od maja do kupienia jest dziesięciopokojowa rezydencja w Kazimierzu Dolnym, która była indywidualnie zaaranżowana na rodzinną siedzibę kompozytora Budki Suflera Romualda Lipki. Od dwóch lat na sprzedaż wystawiony jest też dom po nieżyjącym reżyserze Januszu Kondratiuku, w podwarszawskim Łosiu. Na razie chętnych brak.

– Nazwisko i pozycja sprzedającego czasem ma znaczenie, ale pamiętajmy, że klienci decydując się choćby na obejrzenie nieruchomości nie znają jej historii, nie wiedzą kim jest właściciel. A osoby publiczne też nie zawsze życzą sobie, aby ujawniać takie informacje, jeżeli nieruchomością zajmuje się pośrednik – mówi Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse Franchise. I dodaje, że to zazwyczaj wzbudza niezdrowe emocje, a informacja o sprzedaży trafia do portali plotkarskich, co może wpływać negatywnie na transakcję.

Duża rezydencja w artystycznym stylu

Rezydencja w Kazimierzu Dolnym położona jest w południowej części miasteczka, dwa kilometry od rynku. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są pojedyncze obiekty hotelowe oraz domy mieszkalne o charakterze willowym. Powierzchnia mieszkalna nieruchomości to 500 mkw. Składa się na nią dziesięć pokoi. W piwnicy ulokowano pomieszczenia techniczne i gospodarcze m.in. pralnię, kotłownię, obsługę basenu, a także pomieszczenia gościnne i rekreacyjne: są tam m.in. studio z szatnią i sala kinowa.

Na zapleczu domu znajduje się ogród. Za całość właściciele żądają 17 mln zł, co daje 34 tys. zł za mkw. To jedna z najwyższych cen domów na sprzedaż w Kazimierzu Dolnym. Większość oferowanych w miasteczku domów, nawet luksusowych, można nabyć za kwoty od 1 mln do 4,5 mln zł. Mają jednak znacznie mniejszą powierzchnię i zupełnie inne wykończenie.