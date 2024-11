Porządki w stołecznych nieruchomościach. Decyzja ratusza po … 75 latach

Urzędnicy biura spraw dekretowych stołecznego ratusza przypominają, że urzędy likwidacyjne zajmowały się głównie majątkami opuszczonymi i poniemieckimi, ich kontrolą i inwentaryzacją czy oddawaniem w najem. - Z obowiązujących wówczas przepisów nie wynikało, by kompetencją urzędu likwidacyjnego było składanie wniosku o przyznanie prawa własności czasowej - podkreślono w uzasadnieniu decyzji o umorzeniu postępowania. - Mogli to zrobić właściciele, do których grunt należał w 1945 roku, przed przejęciem go przez miasto, lub ich prawni następcy. A tego nie zrobili.

Stołeczny ratusz zaznacza, że w tym przypadku brak jest podstaw do stwierdzenia, aby wniosek Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego z 4 października 1949 roku został złożony za zgodą dawnych właścicieli lub w porozumieniu z nimi.

Jak podaje urząd miasta, w 2022 r. biuro spraw dekretowych wydało 677 decyzji, w 2023 – 913, a do końca września tego roku już 791 decyzji. To ok. 15 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Apartamentowiec z przeszkodami

Losy działki przy dawnej ulicy Żerańskiej 10, dzisiejszej Lęborskiej, są bardzo ciekawe. W 2002 roku spółdzielnia "Budgrim" rozpoczęła tam budowę wieżowca Żaba Tower. Rok później, po wybudowaniu zaledwie sześciu kondygnacji, sąd ogłosił jej upadłość.

Na opuszczonym placu budowy zamieszkali bezdomni. Pod koniec 2006 roku niedokończoną budowlę kupiła od syndyka w drodze przetargu za ok. 7 mln firma Odmet z Siedlec. Ostatecznie budynek - już jako Praga Tower - pod koniec 2007 roku dokończyła firma Agena Development.