Kontrolowany przez fundusz Ares deweloper zawarł kolejne umowy na budowę mieszkań dla platformy PRS Life Spot, która również należy do amerykańskiego inwestora. Tym razem to 948 mieszkań w dwóch obiektach w Gdańsku. Wartość umów to 262,1 mln zł netto. Murapol księguje sprzedaż mieszkań na rynek PRS jako kontrakt budowlany – wraz z zaawansowaniem prac, które mają trwać do 2027 r.

Reklama

Murapol na dwóch mieszkaniowych nogach

- Pewnie stoimy na dwóch nogach i prężnie działamy w uzupełniających się segmentach: deweloperskim, stanowiącym nasz główny obszar aktywności, oraz PRS. Obserwujemy wzrost i rozwój rynku najmu instytucjonalnego w Polsce i wykorzystujemy szanse rynkowe w tym obszarze – skomentował Nikodem Iskra, prezes Murapolu.

- Rynek PRS w Polsce wciąż stanowi niewielką część sektora najmu – mieszkania w tej formule w Trójmieście to zaledwie ok. 6 proc. wszystkich tego typu lokali w kraju. Jednocześnie obserwujemy rosnące zainteresowanie najemców i dostrzegamy znaczący potencjał rozwoju zarówno w tej aglomeracji, jak i na terenie całej Polski – powiedział Marek Obuchowicz, senior partner w Griffin Capital Partners, odpowiedzialny za Life Spot. - Od uruchomienia platformy w 2021 r. wypracowaliśmy pozycję jednego z czołowych inwestorów instytucjonalnych, konsekwentnie realizując strategię rozbudowy portfela mieszkań. Naszym celem jest zwiększenie liczby lokali do około 6 tys., aby sprostać potrzebom dynamicznie rosnącej grupy najemców. Wierzymy, że sektor PRS, wspierany przez wzrost podaży i utrzymujący się wysoki popyt, stanie się jednym z kluczowych filarów rynku nieruchomości w nadchodzących latach – dodał.

Na koniec września Murapol miał w budowie 8,7 tys. mieszkań, w tym 1,36 tys. na rynek PRS.

Murapol musi się sprężyć ze sprzedażą mieszkań w ostatnim kwartale

Murapol w ciągu dziewięciu miesięcy sprzedał nabywcom indywidualnym 2084 mieszkania, o 0,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Na koniec września aktywnych było 150 umów rezerwacyjnych, a w ofercie było 4,7 tys. lokali. W ostatnich latach, bez względu na koniunkturę, Murapol notował sprzedaż rzędu 2,8–2,9 tys. mieszkań rocznie, ale podczas IPO w grudniu ub.r. wyznaczył cel na 2024 r. na 3,7–3,8 tys. We wrześniu br., przy okazji publikacji wyników finansowych za I półrocze, poprzeczka została obniżona do 3,2 tys. To oznacza, że w IV kwartale spółka musi podpisać 1,1 tys. umów. Ostatni mocny wynik to 840 lokali sprzedanych w IV kwartale 2023 r., kiedy działał „Bezpieczny kredyt”.