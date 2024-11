Plan ogólny. Jakie parametry zabudowy ustali?

Wbrew pozorom plan ogólny nie będzie taki ogólny, bo co do zasady przesądzi o przeznaczeniu i istotnych parametrach zabudowy, które zostaną skonkretyzowane w planie miejscowym lub decyzji o warunkach zabudowy. Będzie w takim samym stopniu wiążący dla ustaleń planów miejscowych, jak i decyzji o warunkach zabudowy, jednocześnie wyznaczając fakultatywnie obszary uzupełnienia zabudowy, na których wydanie decyzji o warunkach zabudowy będzie dopuszczalne (z pewnymi wyjątkami). Może też określać obszary zabudowy śródmiejskiej, dla których będą obowiązywały szczególne zasady zagospodarowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

W ramach 13 stref planistycznych (dalej: strefy) 2 z nich będą istotne dla deweloperów mieszkaniowych – strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Będą dla nich określane wartości maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy oraz maksymalnego udziału powierzchni zabudowy. Z pewnymi wyjątkami minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ma dla tych stref wynosić 30 proc. Plan miejscowy będzie musiał zachować zgodność z tymi parametrami.

Plan ogólny może zawierać fakultatywne gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej, które obejmują zasady zapewnienia dostępu do publicznej szkoły podstawowej i obszarów zieleni publicznej. Mogą także określać zasady dostępu do innych obiektów infrastruktury społecznej (np. przedszkola, żłobka). W przypadku ich ustalenia można w planie miejscowym wyznaczyć teren o przeznaczeniu umożliwiającym realizację funkcji mieszkaniowej, jeżeli każda działka ewidencyjna na tym terenie spełnia te standardy poprzez dostęp do obiektów infrastruktury społecznej oraz drogi dojścia istniejące w dniu uchwalenia planu miejscowego lub możliwe do realizacji na podstawie tego lub innego planu miejscowego.

Analogiczny wymóg będzie dotyczył decyzji o warunkach zabudowy dla budynku, w ramach którego ma być realizowana funkcja mieszkaniowa, przy czym dostęp do obiektów infrastruktury społecznej oraz drogi dojścia muszą istnieć w dniu wydania tej decyzji.

W wielu gminach rozpoczęto prace nad planami ogólnymi. Deweloperzy powinni w nich aktywnie uczestniczyć, w tym składać wnioski, brać udział w konsultacjach społecznych (także poprzez wnoszenie uwag do projektu planu ogólnego). Rozpatrzone wnioski i uwagi mają zawierać uzasadnienie, co ma wzmocnić kontrolę nad rozstrzygnięciami dokonywanymi przez włodarzy. Dla przyszłych inwestycji istotne może być określenie terenu jako przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.