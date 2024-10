Rynek wtórny. Trochę lepsze wieści dla kupujących mieszkania

Oceniając III kwartał, ekspert mówi o „znaczącej zmianie w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w pierwszej połowie roku”. – Wtedy to obniżki były rzadkie i nieśmiałe – mówi Rafał Bieńkowski. - Dziś na rynku mamy pewne zdezorientowanie, zarówno wśród kupujących, jak i sprzedających. Część osób nie wie, co robić w oczekiwaniu na zapowiadany przez rząd program mieszkaniowy. Jeszcze inni czekają, bo liczą na to, że zapowiadana na przyszły rok obniżka stóp procentowych stanie się faktem. Obecnej sytuacji nie powinniśmy więc odczytywać jako zapaści w mieszkaniówce. Po prostu osoby sprzedające, widząc trudną sytuację na rynku, w końcu urealniają swoje oczekiwania cenowe. Powoli rozumieją, że bez obniżek nie będzie klienta – podkreśla.

Prognozy agentów nieruchomości wskazują, że w IV kwartale tego roku ceny ofertowe mieszkań też nie powinny rosnąć. W badaniu nastrojów przeprowadzonym przez Nieruchomosci-online.pl wzrost cen przewidywało tylko 29 proc. pośredników.