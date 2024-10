Krótkoterminowy najem jest popularny wśród osób mających nieruchomości w lokalizacjach, które ze względu na swoje atrakcyjne położenie przyciągają m.in. turystów czy osoby przebywające w podróżach biznesowych. Wiele osób preferuje bowiem wynajęcie na kilka dni pełnowartościowego mieszkania z pralką i lodówką zamiast pokoju w hotelu.

Reklama

Aktualnie zasady opodatkowania przychodów/dochodów osiąganych w ramach najmu krótkoterminowego niczym nie różnią się od zasad odnoszących się do najmu na dłuższe okresy.

Bez działalności tylko ryczałt

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, od 2023 r. przychody z najmu nieruchomości mogą opodatkować wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zasady opodatkowania tym podatkiem są w miarę proste. Przychód do opodatkowania powstaje w momencie otrzymania płatności.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 proc. dla kwot do 100 tys. zł i 12,5 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę. Ryczałt można opłacać miesięcznie bądź kwartalnie i należy wpłacić go na swój mikrorachunek podatkowy do urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca (lub do 20 następnego miesiąca po upływie danego kwartału) następującego po miesiącu (kwartale), w którym uzyska-no przychód.

Co istotne podatnicy podatku zryczałtowanego nie mają prawa do rozpoznawania kosztów uzyskania przy-chodów. To znaczy, że co do zasady obliczają oni ryczałt od całości otrzymanego czynszu.