Kamienica przy św. Barbary otwarta dla najemców

Kamienica „Barbary - Home by Zeitgeist” położona przy ul. św. Barbary 6/8 w Warszawie otwiera drzwi dla najemców.

Na lokatorów czeka 46 mieszkań. 24 z nich to kawalerki, pozostałe to lokale dwu- i trzypokojowe o powierzchni od 34 do 77 mkw. Standardowe wyposażenie obejmuje wykończoną kuchnię, łazienkę, wbudowane szafy, sprzęt AGD. Każdy lokal ma balkon.

Mieszkania z historią

Budynek zrewitalizował Zeitgeist Asset Management. Firma specjalizuje się m.in. w zarządzaniu aktywami dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.

- Mieszkania na wynajem oferujemy w miejscu, które łączy w sobie walory historyczne z bliskością tętniącego życiem centrum stolicy – mówi cytowany w komunikacie Peter Noack, współzałożyciel i dyrektor generalny Zeitgeist Asset Management.