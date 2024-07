CitySpace otworzy elastyczne biura w budynku Nowogrodzka Square w Warszawie

Nowe centrum biurowe CitySpace (to należący do grupy Echo Investment operator biur elastycznych w Polsce) wprowadzi się do sześciopiętrowego biurowca Nowogrodzka Square przy Al. Jerozolimskich, nieopodal Dworca Centralnego w Warszawie. Budynek został oddany do użytku jesienią 2018 roku. Ma ekologiczny certyfikat BREEAM z oceną Excellent.

Elastyczne biura w budynku Nowogrodzka Square będą działać pod nazwą CitySpace Novo. Otworzą się w październiku 2024 roku.

Nowe elastyczne biura nie tylko w stolicy

CitySpace Novo to 2,5 tys. mkw. powierzchni biurowej rozlokowanej na dwóch piętrach. Operator przygotował 327 stanowisk w biurach oraz ponad 30 miejsc w przestrzeniach coworkingowych. Będzie też 19 gabinetów do indywidualnej pracy w skupieniu, spotkań biznesowych i odpoczynku.

- Otwarcie nowych biur w budynku Nowogrodzka Square to pierwsza od pięciu lat inwestycja CitySpace w Warszawie – mówi cytowana w komunikacie Lisa Zettlin, dyrektor zarządzająca CitySpace. - Jesienią tego roku udostępnimy także powiększoną przestrzeń w naszym katowickim centrum.