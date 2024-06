Osiedle Cityflow powstaje przy ul. Redutowej na warszawskiej Woli. Deweloper, Okam Academicus (spółka należy do Grupy kapitałowej OKAM Capital) zaplanował budowę czterech budynków – po dwa w każdym etapie. Generalnym wykonawcą obu części inwestycji jest Unibep.

Cityflow. Mieszkania z systemem zdalnego sterowania

Do sprzedaży trafiła nowa pula mieszkań z drugiego etapu Cityflow. Budynki (od pięciu do dziewięciu kondygnacji) z 416 mieszkaniami o powierzchni od 29 do 198 mkw. są już w budowie. Do części lokali na ostatnich piętrach będą przynależeć tarasy. Mieszkańcy lokali na parterach będą mieć prywatne ogródki.

Drugi etap osiedla ma być gotowy w drugim kwartale 2026 roku. Końca dobiega budowa mieszkań z pierwszej części osiedla (powstają 333 mieszkania). Ten etap ma być ukończony pod koniec 2024 roku.

Mieszkania na osiedlu Cityflow będą wyposażone w system inteligentnego domu, który umożliwi zdalne sterowanie ogrzewaniem, elektrycznością, oświetleniem i zaworami wody.