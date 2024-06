Warsaw Trade Tower, pierwszy wieżowiec biurowy zbudowany na warszawskiej Woli, świętuje 25-lecie. Powstał w latach 1997–1999 kosztem 120 mln USD z inicjatywy koreańskiego czebola Daewoo, który w Polsce był właścicielem Fabryki Samochodów Osobowych. W 2003 r. budynek został sprzedany funduszowi Apollo Rida za 380 mln zł.

W 2006 r. trafił do Akron Group kosztem 150 mln euro, a w 2019 r. został przejęty za ok. 130 mln euro przez rumuńską firmę Globalworth, która jest właścicielem nieruchomości do dziś. Wieżowiec ma 208 m wysokości z iglicą i oferuje ok. 45 tys. mkw. powierzchni najmu.

Starsze budynki biurowe mogą dalej zarabiać, jeśli tylko są modernizowane

Globalworth postawił na kompleksową modernizację wieżowca, m.in. ulepszone zostały systemy związane z bezpieczeństwem użytkowników, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego i system sterowania budynkiem BMS. Prace pozwoliły obniżyć zużycie mediów i inne koszty eksploatacji.

Budynek korzysta w całości z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. WTT ma certyfikat środowiskowy BREEAM na poziomie excellent. Użytkownicy korzystają z aplikacji Globalworth App – pozwalającej m.in. otwierać drzwi, bramki, szlabany, wezwać windę czy zarezerwować miejsce parkingowe lub salę konferencyjną.