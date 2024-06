Planując budowę domu lub innych obiektów powinieneś sprawdzić czy grunt wymaga przeprowadzenia procedury tzw. odrolnienia. Brak wyłączenia gruntu z produkcji rolnej może wiązać się z karami finansowymi.

Reklama

Czym jest wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej?

Ochrona gruntów rolnych polega między innymi na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne. Służą temu określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych procedury dotyczące zarówno przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolne, jak i dotyczące wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolnej. Właściciel gruntu występuje z wnioskiem do organu o zmianę przeznaczenia gruntu. Tak będzie w sytuacji zamiaru budowy domu na gruncie o przeznaczeniu pod produkcję rolną. Potocznie określa się to zmianę działki rolnej na działkę budowlaną.

W tym celu, aby uznać nieruchomość, czy jej część za wyłączoną z produkcji rolnej to musi wprost wynikać, że nie jest prowadzona na niej działalność rolnicza lecz coś odrębnego od takiej działalności. Ocena kryteriów ustawowych jest rygorystyczna pod względem formalnym. Jeśli jakiś obiekt natomiast jest wykorzystywany do działalności rolniczej, a także posiłkowo do działalności gospodarczej to nie zachodzi wyłączenie z produkcji rolnej. Zatem wystarczy tylko częściowe wykorzystywanie do produkcji rolnej, aby uznać, że nie zachodzą podstawy do wyłączenia

Kiedy odrolnienie działki jest konieczne?

Uzasadnieniem do zmiany charakteru gruntu nie musi był wyłącznie budowa domu. Wyłączeniem gruntów rolnych lub leśnych z produkcji jest nie tylko realizacja obiektu budowlanego, trwale związanego z gruntem, ale faktyczne wykonanie czynności pozbawiających grunt jego leśnego charakteru, a więc również lokalizacja na tym gruncie budynków, budowli instalacji lub innych obiektów, nawet nietrwale związanych z gruntem, jak również czasowe składowanie przedmiotów (wyrobów, materiałów, itp.), niezwiązanych z gruntem, jeżeli działania te nie mieszczą się w definicji lasu oraz gospodarki leśnej określonych w ustawie o lasach. Do obszaru wyłączonego z produkcji należy także zaliczyć każdorazowo teren niezbędny do funkcjonowania obiektu budowlanego m in. teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, funkcjonalnie z nimi związany, np. droga dojazdowa.