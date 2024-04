-Decyzja ministerstwa rozwoju (o przesunięciu wejścia w życie noweli – red.), choć pojawiła się bardzo późno, sprawiła, że wielu deweloperów ściągnęło nogę z gazu. Firmy mogą zwolnić prace projektowe i przygotowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę – mówi Robert Chojnacki, prezes REDNET 24 i założyciel portalu Tabelaofert.pl. - Proces uzyskiwanie kolejnych pozwoleń, jeszcze zgodnie z poprzednimi zasadami, rozciągnie się zatem na pozostałe miesiące roku.

Prezes Chojnacki podkreśla, że większość deweloperów boryka się z problemem uzupełniania banków ziemi pod zabudowę, co przekłada się na podaż nowych mieszkań.

Mat.prasowe

W oczekiwaniu na program dopłat do kredytów „Na start”

Rząd przedstawił założenia nowego programu dopłat do kredytów „Na start”. Robert Chojnacki ocenia, że nowy program będzie miał mniejszy wpływ i na sprzedaż mieszkań, i na ich ceny, niż wygaszony w styczniu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”

- Rynek z pewnością czeka na nowy program i podanie terminu, w którym wejdzie on w życie – mówi Ewa Palus, główny analityk REDNET Property Group. – Projekt programu zakłada wiele ograniczeń, ma być on skierowany do mniejszej grupy odbiorców. Dodatkowo na horyzoncie tli się możliwe zaostrzenie polityki kredytowej banków i wzrosty marż, co kredytobiorcom oczywiście nie pomoże – zaznacza.

Analityczka dodaje, że szansą dla poszukujących jest odbudowująca się oferta mieszkań. - Ci, którzy do tej pory nie znaleźli produktu dla siebie, będą mieli większy wybór lokali — mówi,