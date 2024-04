Od lat analizuję rynek nieruchomości i wiem, że żadne tego typu działania nie uzdrowią sektora mieszkaniowego, wręcz przeciwnie spodziewam się, że mogą być przesłanką do kreatywnego omijania przepisów podatkowych. Boję się, że mogą zachęcić inwestorów do przerzucania dodatkowych kosztów wynikających z opodatkowania na końcowego odbiorcę kupującego mieszkanie.

Co do samego inwestowania - nieruchomości są jednym z atrakcyjniejszych i w miarę bezpiecznych aktywów, w które warto lokować, by budować majątek, co nie jest przecież społecznie negatywne czy też prawnie zabronione. Zawsze można wszystko opodatkować w imię sprawiedliwości społecznej i zasypywania dziur w budżecie.

Uważam, że inwestowanie oprócz budowania i pomnażania kapitału ma też inne zalety, bo przecież flipperzy kupując mieszkania na rynku pierwotnym w standardzie deweloperskim czy używanie na wtórnym remontują i wyposażają je przed sprzedażą. Oddają kupującemu ładnie wyremontowany lokal do zamieszkania.

Nie wszyscy kupujący mają czas i chęć i na prowadzanie remontów, dlatego chętnie korzystają z takich ofert. Decyduje rynek: jest oferta, jest klient, jest transakcja. Oczywiście, że flipper podchodzi biznesowo do każdego projektu. To normalne, że chce zarobić, ale należy pamiętać, że ponosi on duże koszty takiej inwestycji, która wiąże się przecież z ryzykiem.

Dla mnie propozycja Lewicy jest typową zagrywką marketingu politycznego, która nic dobrego rynkowi nie przyniesie, wręcz przeciwnie — może spowodować dodatkowy chaos i panikę - czy nie wpłynie to to na podwyżkę cen i dostępność mieszkań na rynku.