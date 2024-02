Prywatny akademik na Solcu na mecie. Z kinem i tarasem widokowym

Nowy dom studencki mieści się w dwóch połączonych ze sobą budynkach (osiem i 12 kondygnacji) o łącznej powierzchni ponad 5,2 tys. mkw. Operatorem i współtwórcą koncepcji budynku jest Zeitraum, spółka córka Zeitgeist Asset Management, firmy, która zarządza siedmioma akademikami należącymi do grupy w Czechach i w Polsce.

Reklama

Sale do nauki i relaksu

W nowym akademiku przy ul. Solec 22 w Warszawie jest 214 łóżek. W przygotowaniu są cztery dwuosobowe apartamenty premium.

W budynku są też sale do nauki, ogólnodostępny taras widokowy, kino, samoobsługowa pralnia i przechowalnia rowerów.

- Solec 22 to jeden z naszych ulubionych projektów. Jest świeży, nowoczesny, dopasowany do oczekiwań pokolenia Z – mówi cytowana w komunikacie Zdena Noack, dyrektor zarządzająca Zeitraum Student Housing. – Budynek stylistycznie nawiązuje do naszego najbardziej znanego akademika U Průhonu w Pradze.