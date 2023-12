Mieszkania. Kolejne wzrosty cen w listopadzie

- Od dawna zwracamy uwagę, że aby średnia cena metra mieszkań na rynku pierwotnym przestała rosnąć, deweloperzy musieliby radykalnie zwiększyć podaż mieszkań, zwłaszcza w segmencie popularnym, czyli budowanych z myślą o klientach kredytowych – komentuje Marek Wielgo.

Dodaje, że może się okazać, że stolica Dolnego Śląska dołączy do Łodzi, która jest w tym roku fenomenem. – Co prawda średnia cena metra kwadratowego mieszkań w ofercie firm deweloperskich w tym mieście wzrosła w listopadzie o 1 proc., niemniej jednak Łódź wciąż jest oazą stabilności wśród największych metropolii. I to zarówno pod względem wielkości oferty, jak i średniej ceny mieszkań, która wzrosła w tym roku najmniej, bo „tylko” o 8 proc. – podaje analityk.

Mat.prasowe

Liderzy podwyżek

W pozostałych metropoliach, licząc rok do roku, mieliśmy do czynienia z dwucyfrowymi podwyżkami średniej ceny metra kwadratowego nowych lokali. - Liderami podwyżek są Kraków, Trójmiasto i Warszawa. Ceny mieszkań nie rosły tu tak szybko od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. Od grudnia ubiegłego roku nowe mieszkania w ofercie krakowskich i trójmiejskich deweloperów podrożały średnio o 25 proc., a w Warszawie – o 20 proc. – podaje RynekPierwotny.pl.