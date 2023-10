Rosną mieszkania na wynajem. Są rekordy

Z analiz Knight Frank wynika, że sektor PRS, czyli najmu instytucjonalnego, powiększył się w tym roku o 17 obiektów, które dostarczyły niemal 4,4 tys. lokali. – Prawie 80 proc. nowej podaży powstało poza ścisłym centrum miast. Trzy największe ukończone obiekty to Nowa Przędzalnia w Łodzi (674 mieszkania), R4R Aleja Wilanowska w Warszawie (407 lokali) i R4R Aleja Jaworska we Wrocławiu (ok. 400 lokali) – wskazuje Knight Frank.

Reklama

Reklama

Obiekty w budowie

Agnieszka Mazurek, młodszy konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank, podkreśla, że w trzech kwartałach tego roku oddano więcej lokali na wynajem niż w rekordowym dotąd 2022 roku. – A deweloperzy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa – zaznacza Agnieszka Mazurek. - Z naszych szacunków wynika, że do końca roku zasili rynek nieco ponad 2 tys. mieszkań. Jeżeli tak będzie, roczna podaż osiągnie wynik blisko dwukrotnie wyższy niż w roku poprzednim – wyjaśnia.

Knight Frank podaje, że pod koniec września w budowie było prawie 11,2 tys. mieszkań, z czego 21 proc. ma trafić na rynek do końca 2023 roku.

- Obserwując sytuację w głównych miastach, szczególną uwagę zwraca Wrocław, gdzie rynek PRS rozwija się w najszybszym tempie. W ciągu minionych trzech kwartałów powstało tam sześć razy więcej lokali niż w analogicznym okresie 2022 roku – mówi Agnieszka Mazurek.