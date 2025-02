MOD21, spółka zależna giełdowej Grupy Erbud, jako członek konsorcjum z Wolf Müller (akcjonariusz Erbudu) zrealizuje kontrakt dla sieci dyskontowej Aldi w Niemczech. Na terenie kampusu uczelni w Mannheim powstanie sklep Aldi, a zadaniem MOD21 będzie postawienie na jego dachu akademika dla 200 studentów wykonanego z drewnianych modułów. Fabryka otrzyma 10 mln euro (prawie 42 mln zł). Prace projektowe będą realizowane do sierpnia, produkcja modułów w podtoruńskiej fabryce ruszy we wrześniu, a montaż i prace wykończeniowe przewidziano do realizacji między wrześniem br. a lutym 2027 r.

Drewniane moduły idealne do budowy powtarzalnych akademików

MOD21 realizuje już kilka kontraktów za Odrą, głównie na budowę szkół oraz przedszkoli, a także mieszkań dla uchodźców. Na koniec września portfel zamówień fabryki miał wartość 179 mln zł.

Spółka Aldi Süd ma na koncie podobne projekty w Niemczech, to akademiki, a także mieszkania na klasyczny wynajem (PRS) czy mieszkania serwisowane dla seniorów. Projekt w Mannheim jest pierwszym w ramach współpracy Aldi Süd z FU.Life Group, operatorem prywatnych domów studenckich. Czy MOD21 liczy na ściślejszą współpracę?

- Oczywiście, technologia modułowa jest stworzona właśnie do realizacji wszystkich projektów, które zawierają powtarzalne przestrzenie, jak pokoje hotelowe, klasy szkolne, pokoje w kwaterach dla osób w kryzysie uchodźczym czy właśnie dla studentów w akademikach – mówi Bartosz Wiśniewski, wiceprezes MOD21. – Jest to jednym z głównych pól naszych zainteresowań, tym bardziej, że rynek rośnie. W Niemczech, pomimo około 240 tys. publicznie dotowanych miejsc w akademikach, zapotrzebowanie znacznie przewyższa podaż – liczba studentów w to ponad 3 mln, czyli miejsc w akademikach wystarczy nawet nie dla co dziesiątego z nich. Wysokie koszty wynajmu mieszkań, o zakupie nie wspominając, i popularność niemieckich uczelni wśród studentów z całego świata wzmacniają ten trend. Chcemy być aktywnym graczem w tym segmencie w Niemczech - dodaje. MOD21 liczy też na zlecenia na rodzimym rynku. Grupa Eebud ma już na koncie realizację akademików w tradycyjnej technologii dla sieci Student Depot czy Basecamp, a nierównowaga popytu i podaży jest jeszcze większa niż w Niemczech.