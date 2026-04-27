Karta parkingowa jest dokumentem, który uprawnia do parkowania na tzw. kopertach. Przysługuje osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Reklama Reklama

Karta parkingowa. Ministerstwo szykuje zmianę przepisów

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Projekt przewiduje zmianę zasad składania wniosku o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Zakłada on odejście od obowiązku osobistego składania wniosków. Jak wyjaśniają autorzy nowych przepisów, proponowane zmiany wynikają z potrzeby uproszczenia procedury i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im uprawnień.

Ministerstwo wzięło pod uwagę fakt, że obowiązek osobistego złożenia wniosku stanowi istotną barierę dla wielu osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dla tych, które zmagają się z najcięższymi ograniczeniami w poruszaniu się. W wielu przypadkach uniemożliwia to skorzystanie z przysługujących im uprawnień. Do ministerstwa trafiały w tej sprawie liczne postulaty osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych.

Nowe zasady ubiegania się o kartę parkingową. Co się zmieni?

Aktualnie osoby niepełnosprawne starające się o kartę parkingową muszą składać dokumenty osobiście w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Poza wyjątkami dotyczącymi osób niepełnoletnich oraz osób ubezwłasnowolnionych, nie ma możliwości złożenia wniosku przez pełnomocnika lub w inny sposób niż osobiście.

Po zmianach osoby niepełnosprawne nie będą już musiały osobiście składać wniosków o kartę parkingową. Rozporządzenie znosi ten zapis. Uchyla również paragraf mówiący o konieczności podpisania wniosku przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej, a także o konieczności przedstawienia do wglądu przy składaniu wniosku oryginału prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Zamiast tego załączyć trzeba będzie kopię orzeczenia.

Rozporządzenie jest obecnie na etapie opiniowania. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski o wydanie karty parkingowej złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów.

Komu przysługuje karta parkingowa?

Karta parkingowa przysługuje osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie, gdy przyczyna niepełnosprawności jest oznaczona symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).