Karol Nawrocki obejmując urząd prezydenta mówił, że chciałby doprowadzić do zmian w konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. W rozmowie z Kanałem Zero prezydent przyznał, że jest zwolennikiem systemu prezydenckiego i przekonywał, że nadszedł czas, by zmienić konstytucję tak, by system sprawowania władzy w Polsce był bardziej efektywny.

Karol Nawrocki daje nam do wyboru system prezydencki i kanclerski

– W toku kampanii wyborczej naród pokłada nadzieję w swoim prezydencie. Więc albo trzeba Polaków pozbawić prawa wyboru prezydenta i uznać, że mamy system kanclerski, albo zrobić system prezydencki (...) Jestem zwolennikiem systemu prezydenckiego, ale nie upieram się, może powinniśmy wybrać system kanclerski – stwierdził Nawrocki.

System sprawowania władzy obowiązujący obecnie w Polsce jest de facto hybrydą systemu półprezydenckiego i systemu parlamentarno-gabinetowego. Prezydent w polskiej konstytucji ma pozycję silniejszą niż prezydent w klasycznym ustroju parlamentarno-gabinetowym: wybierany jest w wyborach powszechnych (a nie przez parlament), co) daje mu silny mandat społeczny, dysponuje trudnym do obalenia prawem weta (by odrzucić prezydenckie weto potrzeba większości 3/5 głosów w Sejmie), ma inicjatywę ustawodawczą i odgrywa pewną rolę w polityce zagranicznej i polityce obronnej. Mimo to dominującą rolę w systemie władzy wykonawczej odgrywa premier (inaczej niż we Francji). W przypadku, gdy prezydent i premier wywodzą się z przeciwnych obozów politycznych (tzw. kohabitacja) prezydent jest w stanie (dzięki wetu) blokować rządowe inicjatywy, nie jest jednak w stanie realizować własnej agendy, ponieważ nie dysponuje większością w parlamencie.

W klasycznym systemie prezydenckim (taki system władzy mają Stany Zjednoczone) prezydent jest jednocześnie szefem rządu (który w USA określa się mianem administracji) i dysponuje całością władzy wykonawczej. W takim systemie rządów egzekutywa nie może mieć więc formy koalicyjnej, ponieważ rząd tworzy zwycięzca wyborów prezydenckich reprezentujący jeden polityczny obóz.

Z kolei system kanclerski, na który również powoływał się prezydent, to system władzy obowiązujący m.in. w Niemczech. W takim systemie de facto całość władzy wykonawczej znajduje się w rękach premiera, a prezydent pełni funkcję reprezentacyjną. W takim systemie prezydent wybierany jest przez parlament (w polskiej rzeczywistości oznaczałoby to wybór prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe, czyli obradujące łącznie Sejm i Senat).

W opublikowanym w niedzielę sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy Polaków, czy chcieliby, aby Karol Nawrocki objął kiedyś urząd premiera. 50 proc. respondentów opowiedziało się przeciwko takiemu scenariuszowi.

Sondaż: 53 proc. Polaków z wyższym wykształceniem nie chce systemu prezydenckiego w Polsce

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy chcieliby w Polsce wprowadzenia systemu prezydenckiego.

„Tak” odpowiedziało 29,8 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 47,7 proc. respondentów.

22,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Zmianę systemu na prezydencki negatywnie postrzega częściej niż co druga osoba po pięćdziesiątym roku życia (54 proc.) i podobna część badanych posiadających wyższe wykształcenie (53 proc.). Częściej niż pozostali opinię taką wyrażają osoby o dochodach wynoszących ponad 5000 zł netto (57 proc.) oraz z miast większych niż 500 tys. mieszkańców (57 proc.) – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.