Potężna erupcja na Słońcu i wyrzucona w przestrzeń kosmiczną plazma (zdj. ilustracyjne)
Do silnej erupcji słonecznej doszło rano 6 października. Wybuchowi towarzyszył rozbłysk słoneczny klasy M1.4, którego źródłem była aktywna plama słoneczna.
Jak informuje serwis Space.com, aktywna plama słoneczna, oznaczona jako AR4549 znajduje się blisko środka tarczy słonecznej zwróconej ku Ziemi, co sprawia, że wyrzucony w przestrzeń kosmiczną obłok plazmy – tzw. koronalny wyrzut masy (CME) – zmierza w naszą stronę.
Eksperci z belgijskiego Centrum Analiz Danych o Wpływach Słońca (SIDC) szacują, że obłok przemieszcza się z prędkością około 560 km/s. Według wstępnych modeli komputerowych CME dotrze do Ziemi 9 października, we wczesnych godzinach porannych czasu UTC.
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Amerykańskie Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej NOAA (SWPC) wydało umiarkowane ostrzeżenie przed burzą geomagnetyczną poziomu G2 na 9 października. Taki stopień aktywności (odpowiadający wskaźnikowi Kp 6 w pięciostopniowej skali) oznacza, że zorze polarne mogą pojawić się na niższych szerokościach geograficznych niż standardowo – historycznie w trakcie burz o podobnej sile zjawisko to obserwowano m.in. w amerykańskich stanach Nowy Jork czy Idaho.
Ostateczna skala zjawiska zależeć będzie jednak od kilku czynników, w tym od tego, jak dokładnie nadchodzący obłok plazmy będzie oddziaływał na ziemskie pole magnetyczne. Najnowsze 3-dniowe prognozy NOAA wskazują na warunki klasy G1 w nocy z 8 na 9 października, z możliwym szczytem G2 w godzinach porannych, między godz. 5 a 8 czasu EDT (09.00 – 12.00 GMT).
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Tuż po opisywanej erupcji ta sama plama słoneczna wyprodukowała kolejny rozbłysk klasy M. Ponieważ region AR4549 oraz sąsiednia AR4545 wykazują rosnącą aktywność i są zwrócone ku Ziemi, naukowcy nie wykluczają kolejnych uderzeń plazmy w najbliższych dniach. Dodatkowo w stronę Ziemi skierowane są dziury koronalne, które przyniosą strumienie szybkiego wiatru słonecznego. Jak podaje portal Space.com, kolejny wzmożony okres aktywności geomagnetycznej prognozowany jest na 11 października.
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