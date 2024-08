AI w Polsce i na świecie

Choć sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana w polskich firmach, jej zastosowanie nadal jest stosunkowo ograniczone. Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że tylko 6,6% firm wykorzystuje AI w swoich codziennych operacjach. Wśród firm najczęściej używających narzędzi AI znajduje się branża usługowa (aż jedna na pięć takich firm korzysta z AI), w której szybko zauważono potencjał chatbotów, generowania treści czy obrazów.

Nieuniknione wydają się globalne zmiany na rynku pracy. Według raportu McKinsey & Company do 2030 roku nawet 30% zawodów w krajach UE i USA zostanie zautomatyzowanych dzięki użyciu AI. Wpływ na miejsca pracy dotyczy większości branż, natomiast wyzwanie dostosowania się do nowych technologii stoi przed wszystkimi.

Rozwój GenAI ma znaczące skutki dla nauczania języków obcych i e-learningu. Niektóre technologie są już szeroko stosowane w aplikacjach do nauki języków obcych z całego świata, a funkcje takie jak rozpoznawanie mowy czy synteza mowy są wręcz podstawowym wymaganiem. Jednocześnie generatywna sztuczna inteligencja w niektórych obszarach zaczęła stanowić substytut e-learningu. W szczególności dotyczy to edukacji na rynkach nieregulowanych, czyli skierowanej do konsumentów. Tę prawidłowość szybko zauważyli inwestorzy, a akcje takich firm jak Coursera, Chegg, Duolingo czy Udemy od kilku miesięcy spadają (odpowiednio: -61,74%, -69,01%, -25,81%, -42,16% YTD, dane na dzień 26.07.2024). Dotychczasowe formy uczenia się i gotowe kursy mogą wydawać się inwestorom mniej atrakcyjne w zestawieniu z narzędziami GenAI, które są w stanie dopasować się do indywidualnych potrzeb każdego uczącego się, jego sposobu nauki i poziomu zaawansowania.

Aktualnie firmy na rynku e-learningu stoją więc przed ogromnym wyzwaniem. Z jednej strony dzięki postępom w dziedzinie AI możliwości rozwoju i personalizacji edukacji językowej stały się niemal nieograniczone, z drugiej strony wymagane jest obranie strategii, która pozwoli na utrzymanie się na rynku mimo dynamicznych zmian i dużej konkurencyjności.

Sztuczna inteligencja a języki obce – zagrożenia i możliwości

Oprócz sytuacji rynkowej, ważne jest również uwzględnienie potrzeb konsumentów i zaproponowanie im wartości, której nie osiągną poprzez samodzielne użycie narzędzi GenAI. Sztuczna inteligencja w wielu osobach budzi obawy, związane m.in. z utratą motywacji do nauki i przekonaniem, że nie warto uczyć się języków, w obliczu tak szybkiego rozwoju AI. Pojawiają się również wątpliwości co do dokładności i rzetelności informacji generowanych przez sztuczną inteligencję. Nauka języka to jednak coś więcej niż umiejętność dogadania się podczas wakacji czy podróży służbowej - język to również istotny element kultury, którą chcemy poznać, efektywne ćwiczenie dla mózgu czy pasja realizowana w czasie wolnym. Dodatkowo teksty w mniej popularnych językach są gorszej jakości bądź bardziej powtarzalne, ze względu na dużo mniejszą ilość danych, które mogły zostać wykorzystane do trenowania modelu AI. To oznacza, że nauka języków obcych wciąż ma sens i przynosi korzyści daleko wykraczające poza łatwość komunikacji za granicą.

W tej sytuacji SuperMemo, należące do grupy PWN, obiera strategię rozwoju, która obejmuje opanowanie kompetencji związanych z GenAI i łączy je z szeroką bazą własnych kursów językowych, znajomością branży i wiedzą o użytkownikach. Naszym zdaniem tylko z takiego połączenia można osiągnąć wartość dodaną, która przewyższy to, co można uzyskać z narzędzi AI, takich jak ChatGPT czy Copilot.

Jak wykorzystać AI w nauce języków?

Polska firma e-learningowa - SuperMemo - działa od 1991 roku i jest pionierem spaced repetition, czyli metody inteligentnych powtórek. Założeniem tego sposobu nauki jest optymalizacja liczby powtórek materiału, a więc i czasu poświęconego na naukę, by jednocześnie osiągnąć oczekiwany efekt, czyli jak największą ilość trwale zapamiętanych informacji. Od samego początku ważnym elementem tożsamości firmy było promowanie spersonalizowanej nauki.

SuperMemo posiada szeroką bazę (prawie 300) własnych kursów językowych, wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia aplikacji edukacyjnych oraz zbierane od wielu lat dane dotyczące nauki milionów użytkowników. Te dane w połączeniu z wykorzystaniem GenAI otwierają zupełnie nowe możliwości świadczenia usług dotychczas niedostępnych użytkownikom, takich jak:

* Analiza i wyciąganie wniosków z rozproszonych i różnorodnych danych, których agregacja była wcześniej praktycznie niemożliwa. Pozwoli to na optymalizację i jeszcze większe spersonalizowanie nauki. Aktualnie firma pracuje nad funkcją, dzięki której uczącym podawane będą spersonalizowane mnemotechniki w przypadku wykrycia, że użytkownik ma trudności z zapamiętaniem jakiejś informacji.

* Kształcenie kompetencji, których nauka była dotąd niemożliwa bez pomocy nauczyciela czy lektora, np. ćwiczenie umiejętności swobodnej konwersacji w języku obcym.

* Wykorzystanie w tym celu różnych modeli GenAI połączonych w systemie wieloagentowym (różni agenci w tym systemie odpowiadają za prowadzenie rozmowy, tłumaczenia w czasie rzeczywistym, korektę błędów, podsumowanie i ocenę dialogu, generowanie podpowiedzi, generowanie czy rozpoznawanie mowy), w sposób podporządkowany wiedzy dydaktycznej, w tym kompetencji konwersacyjnych w skali CEFR, wiedzy o frekwencyjności języka czy sytuacji komunikacyjnych na różnych poziomach zaawansowania.

Funkcje AI w SuperMemo

Przykładem zastosowania takiego połączenia eksperckich danych z narzędziami GenAI jest MemoChat, czyli jedna z nowych funkcji SuperMemo, która umożliwia ćwiczenie swobodnych rozmów w dowolnym z 24 języków, na każdym poziomie zaawansowania.

Funkcjonalność właśnie została doceniona przez British Council, poprzez zakwalifikowanie tego produktu do finału konkursu ELTons w kategorii "Innovation in the Use of Technology". ELTons to prestiżowe międzynarodowe nagrody, skupiające się na wyróżnieniu innowacji w nauczaniu języka angielskiego.

Z pomocą MemoChatu można w łatwy sposób ćwiczyć kluczowe umiejętności niezbędne podczas nauki języka obcego, czyli mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Wystarczy kliknąć dowolny temat rozmowy, a AI rozpocznie dialog, który usłyszymy i zobaczymy na ekranie. Swoją wypowiedź można nagrać lub wpisać na klawiaturze. AI dostosuje się do naszej odpowiedzi i odniesie się do niej. Funkcja oferuje również opcje takie jak: korekta błędów, natychmiastowe tłumaczenia, sugestie odpowiedzi czy dodanie nowych słówek do swojej listy MemoKart (fiszek), aby następnie nauczyć się ich metodą SuperMemo. Wśród tematów dialogów znajdują się te dotyczące życia codziennego, podróży czy biznesu, dzięki czemu można przygotować się do większości sytuacji komunikacyjnych, które spotkają nas za granicą. Wszystko po to, by umożliwić naukę naturalnej rozmowy bez żadnych barier oraz bez konieczności pomocy lektora czy nauczyciela.

Inne funkcje AI dostępne w SuperMemo to:

* Asystent AI w formie czatu, który pomaga podczas nauki z kursem. Asystenta można zapytać o wszelkie wątpliwości podczas poznawania nowego materiału, poprosić go o dokładniejsze wyjaśnienie gramatyki, podanie innych przykładów zdań czy korektę błędu popełnionego w zadaniu.

* MemoTranslator, czyli funkcja tłumacza symultanicznego, dzięki której możliwe jest m.in. bieżące tłumaczenie całej rozmowy z obcokrajowcem, którego języka w ogóle nie znamy. Wypowiedzi można wpisać ręcznie lub nagrać, co przyspiesza komunikację.

Podsumowanie

W obliczu tak dynamicznych zmian w technologii i rosnącej konkurencji, kluczem do sukcesu na rynku e-learningu jest umiejętność integracji zaawansowanej technologii z ekspercką wiedzą oraz ciągłe dostosowywanie się do potrzeb użytkowników. SuperMemo pokazuje, jak strategiczne wykorzystanie AI może przynieść wartość dodaną i skutecznie odpowiedzieć na wyzwania współczesnej edukacji językowej. Firma proponuje rozwiązania, które uatrakcyjniają naukę, a nawet pobudzają kreatywność, ponieważ nowe funkcjonalności można wykorzystać na wiele nieoczywistych sposobów.

