Zagrożone wyginięciem kondory kalifornijskie mogą wykluwać się z niezapłodnionych jaj. O przypadkach partenogenezy (dzieworództwa) wśród tych ptaków piszą na łamach "Journal of Heredity" badacze z San Diego Zoo Wildlife Alliance.

Kondor kalifornijski

Foto: Stacy from San Diego, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons