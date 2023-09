"Bons amigos". Samba i trochę nostalgii słowiańskiej

Czytaj więcej Literatura Miśkiewicz, Piekarczyk i Organek zaśpiewają Herberta Twórczość i biografię Zbigniewa Herberta, jednego z najważniejszych poetów XX wieku i wielkiej legendy polskiej literatury, w ćwierćwiecze śmierci przypomni widowisko „Rekonstrukcja poety” na scenie warszawskiego Teatru Palladium.

Teksty nie są jednak w nagraniach najważniejsze, lecz muzyczny klimat. Album daje nam mieszankę jazzu, samby, bossa novy i słowiańskiej nostalgii, czego najciekawszy przykład stanowi brawurowo zaśpiewana przez Polkę jazzowym scatem kompozycja Horty „Party in Olinda”, w którą niespodziewana wplotła ona podhalański motyw.



Ciepły głos

Nostalgia nie jest jednak obca również Brazylijczykom, wystarczy posłuchać piosenki „Un Sonhador”, do której Dorota Miśkiewicz dodała polskie słowa („Może to nie tak”) i powstał liryczny, dwujęzyczny dialog o niespełnionej miłości. Smutek w Rio de Janeiro nie może jednak trwać zbyt długo, więc po chwili zadumy następuje całkowita zmiana nastroju w swingującej kompozycji „Foot on the Road” ozdobionej kolejną wokalizą polskiej artystki.

Wszystkie te, różne w klimacie, utwory łączy spontaniczność i radość muzykowania. Wśród dziesiątków albumów dopieszczanych podczas sesji nagraniowych, ten sprawia wrażenie jakby był zapisem koncertu na żywo. Toninho Horta gra lekko, jakby muzyka sama płynęła spod jego palców. Nie precyzja jest tu najważniejsza, ale coś, co w znacznie ważniejsze: muzyczny feeling i pulsujący rytm czujnie przejmowany od niego przez partnerów. Do tego stylu gry świetnie dostosowała się Dorota Miśkiewicz ze swoim ciepłym głosem, który staje się na przemian jeszcze jednym instrumentem, by po chwili wybić się na plan pierwszy.

Dorota Miśkiewicz&Toninho Horta - "Bons amigos"

CD