Drake i Taco Hemingway wydadzą nowe płyty

Na nowy album Drake’a fani będą musieli jeszcze trochę poczekać.

Raper ogłosił w mediach społecznościowych, że premiera „For All the Dogs” została przełożona na 6 października, aby mógł dokończyć trasę koncertową „It’s All a Blue”.

Drake, czyli światowy lider

„OK, mój dylemat, przed którym stoję, to albo odwołać koncerty, aby dokończyć album, albo wypełnić misję i wydać album przed ostatnim koncertem” – napisał Drake na Instagramie.

Premiera albumu „For All the Dogs” 6 października będzie miała miejsce podczas kolejnych koncertów rapera w jego rodzinnym Toronto.

„For All The Dogs” to ósmy album studyjny Kanadajczyka i jego pierwszy solowy album od czasu „Honestly, Nevermind”, który wydał w czerwcu 2022 r. Pięć miesięcy później nawiązał współpracę z 21 Savage i tak powstał wspólny album „Her Loss”. Obydwa wydawnictwa zadebiutowały na pierwszym miejscu listy Billboard 200.