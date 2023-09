The Rolling Stones zapowiedzą nową płytę

Album został nagrany w kilku studiach, w tym w New York's Electric Lady, Henson Recording Studios w Los Angeles i Sanctuary Studios w Nasaau na Bahamach.

The Stones podsycają promocję na Instagramie HackneyDiamonds.com, który zaprasza fanów do zapisywania się na ich listę mailingową.

Tymczasem legendarne logo (język) pojawiło się nałożone na najważniejsze zabytki, takie jak Łuk Triumfalny w Paryżu, Brama Brandenburska w Berlinie i Łuk Wellingtona w londyńskim Hyde Parku.

Wśród nowych piosenek mają być „Dreamy Skies”, „Sweet Sounds of Heaven”, „Live by the Sword” i „Bite My Head Off”.

Watt jest współautorem utworu „Angry” i dwóch innych piosenek zarejestrowanych niedawno przez Stonesów wspólnie z organizacjami zajmującymi się prawami wykonawczymi - „Depending on You” i „Get Close”.

Nie wiadomo, czy zespół planuje trasę koncertową promującą album, ostatni występ na żywo miał miejsce 3 sierpnia 2022 roku w Berlinie. Perkusista Steve Jordan zastąpił Wattsa od czasu jego śmierci i występuje w Hackney Diamonds.