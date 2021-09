Wydawnictwo ukaże się już 1 października, "Piekło" można zamówić w przedsprzedaży w sklepie wytwórni SP Records. Wkrótce jednak kończy się możliwość zakupu płyty winylowej - to ostatni dzwonek, by ją nabyć.

Reklama

3 września premierę miał utwór zapowiadający album - "Zachmurzony w Tobie". Subtelny, poetycki tekst, spotyka tu ciekawe brzmienie, w którym pobrzmiewają rockowe i elektroniczne inspiracje. Przepojony wrażliwością tekst autorstwa Krzysztofa Grabaża Grabowskiego wraz z delikatną kompozycją w wykonaniu członków zespołu Strachy na Lachy gwarantują świetny, melancholijny utwór, w sam raz na koniec wakacji. Za produkcję odpowiadali Sławek Pietrzak oraz Andrzej Izi Izdebski, współpracujący między innymi z Ralphem Kaminskim. To zarazem najwyższa jakość w polskiej muzyce rockowej.

Piosence towarzyszy teledysk w reżyserii Sławka Pietrzaka - enigmatyczny, intrygujący, a zarazem niezwykle emocjonalny. Wystąpiła w nim, obok samego Grabaża, Ewa Kępys - aktorka, modelka, znana m. in. z reality show Big Brother.

"Zachmurzony w Tobie to zapowiedź nadchodzącego wydawnictwa formacji, zatytułowanego "Piekło". To pierwszy od kilku lat album studyjny Strachów na Lachy, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów rockowych. Grabaż i jego formacja na nowym wydawnictwie sięgają do elektronicznych inspiracji, ciekawych brzmień i intrygujących rytmów. Nie zabraknie także poetyckich, pełnych subtelności tekstów, które stanowią znak firmowy zespołu. Album ukaże się 1 października nakładem wytwórni SP Records.

Album ukaże się na płycie CD, kasecie magnetofonowej, a także na winylu - będzie to najwyższej jakości wydawnictwo jednopłytowe w opakowaniu typu gatefold, trzech wersjach kolorystycznych (czarnej, czerwonej i żółtej) i limitowanej, ręcznie numerowanej edycji. Przedsprzedaży będzie towarzyszyć mnóstwo niespodzianek, konkursów i atrakcji dla fanów - szczegóły znaleźć można na Instagramie i Facebooku SP Records. Preorder płyt CD trwa do 27 września, a w tym tygodniu kończy się sprzedaż winyla.

Reklama

Strachy Na Lachy to formacja powołana w 2001 roku przez Grabaża i Kozaka, założycieli Pidżamy Porno. Pierwszy skład uzupełnili basista Longin Bartkowiak, perkusista Rafał Kuzyn Piotrowiak i gitarzysta Mariusz Nalepa. W 2003 roku grupa podpisała kontrakt płytowy z niezależną firmą płytową SP Records. Od tamtej pory formacja wydała kilka albumów - każdy z nich uzyskał status Złotej lub Platynowej Płyty, a lider formacji, Krzysztof Grabaż Grabowski, uhonorowany został Paszportem Polityki.

Jesienią 2021 ukaże się ich ósmy album studyjny.

Patronat "Rzeczpospolitej"