Weinstein winny, #MeToo zwycięża. Na razie

Wątpliwości obrony wywołał z kolei komentarz sędziego Burke'a, który bardzo ostro przywołał do porządku Weinsteina, gdy ten użył telefonu komórkowego do wysłania wiadomości tekstowych.

Zgodnie z amerykańskim prawem ława przysięgłych może orzekać tylko jednogłośnie. Po pięciu dniach obrad udało się to w dwóch na pięć przypadków, w których wnioskował prokurator. Weinsteina ani nie uznano za „seksualnego drapieżnika", ani nie stwierdzono, że dopuścił się gwałtu pierwszego stopnia, za co grozi najwyższa kara. Oznano go jednak za winnego gwałtu trzeciego stopnia (czyli wobec osób dorosłych, które miały możliwość obrony) oraz wymuszania „innych czynności seksualnych", za co może zostać skazany od 5 do 29 lat więzienia (wyrok zapadnie 11 marca).