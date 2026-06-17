BBC rozpoczyna szeroko zakrojony program redukcji kosztów pod kierownictwem nowego dyrektora generalnego, Matta Brittina, który dołączył do brytyjskiego nadawcy publicznego w marcu tego roku (wcześniej pracował na stanowisku kierowniczym w Google’u). W tamtym czasie przewodniczący BBC, Samir Shah, powiedział, że finansowana ze środków publicznych organizacja potrzebuje radykalnych reform, a sam Brittin stwierdził, że staje ona w obliczu „prawdziwego ryzyka”.

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Brytyjski nadawca zmaga się z konkurencją na rynku i utrzymaniem widzów, zwłaszcza młodych, którzy coraz częściej wybierają serwisy streamingowe i inne platformy cyfrowe.

BBC rusza z wielką falą zwolnień. Część programów do likwidacji

Jak poinformowała firma w środę, 17 czerwca, wkrótce rozpocznie pierwszą turę zwolnień, która obejmie 550 miejsc pracy, w tym w działach informacyjnych i tworzenia treści. Redukcja dotknie nie tylko etatów, ale też niektórych emitowanych od lat programów, które mają zostać zlikwidowane. W planach jest także łączenie zespołów produkcyjnych różnych audycji oraz weryfikacja stanowisk wyższego szczebla wśród prezenterów pojawiających się na antenie.

BBC według stanu na marzec ubiegłego roku zatrudniało około 21 500 pracowników. Ogłoszony w środę pakiet zmian ma wygenerować około 160 mln funtów oszczędności. W nadchodzących miesiącach zostaną ogłoszone dalsze plany, w tym redukcja około 700 miejsc pracy w pionie korporacyjnym.

W sumie w ciągu najbliższych trzech lat kluczowy brytyjski nadawca publiczny zamierza zlikwidować od 1800 do 2000 etatów i pozyskać 500 mln funtów oszczędności.

Jak przypomina agencja Reutera, Matt Brittin będzie musiał również wynegocjować nowe zasady finansowania, ponieważ pod koniec 2027 roku wygasa Karta Królewska nadawcy. Rozważane opcje obejmują utrzymanie opłaty abonamentowej uiszczanej przez gospodarstwa domowe posiadające telewizor, przejście na model subskrypcyjny oraz pozyskiwanie środków z reklam.