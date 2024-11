Szalony tydzień akcji Trump Media. Jaka będzie przyszłość spółki prezydenta?

Ostatecznie sesja piątkowa zakończyła się 15,22 - proc. wzrostem kursu do 31,91 USD. Kapitalizacja Trump Media wówczas wynosiła 6,38 mld dolarów.

Memowy status Trump Media

- Trump wygrywający wybory nie zmieni fundamentów tego biznesu ani jego perspektyw – wyrokuje Jack Albin, główny strateg Cresset Capital. Podkreśla, że wycena i brak przychodów jasno wskazują na oderwanie Trump Media od fundamentów i memowy status tej spółki mocno uzależnionej od nastrojów inwestorów aktywnych w mediach społecznościowych.

Uwagę zwróciła 48-godzinna nieobecność Trumpa na należącym do Trump Media portalu Truth Social. Jego posty pojawiły się dopiero w czwartek wieczorem i w piątek, kiedy do zabrania głosu zmusiły go pogłoski, iż rozważa sprzedaż akcji Trump Media. Prezydent-elekt zagroził też, że zwróci się do odpowiednich władz, by zajęły się osobami rozpowszechniającymi tego rodzaju pogłoski.

Aktywność Trumpa na Truth Social podoba się inwestorom, gdyż może podbić kurs akcji Trump Media.

Donald Trump uzależniony od platformy Muska

Nie podoba im się natomiast uzależnienie Donalda Trumpa od platformy X (dawnego Twittera) będącej własnością Elona Muska. Podczas pierwszej kadencji Trumpa mówiło się nawet o jego obsesji na tym tle. Ma tam ponad 93 miliony obserwatorów, co jedenastokrotnie przewyższa zasięg Truth Social.

- Tak długo, jak długo relacje między Trumpem a Muskiem będą dobre, prezydent częściej będzie korzystał z platformy Muska niż z własnej – przewiduje Mandeep Singh, analityk Bloomberg Intelligence.