Młodszy syn Zygmunta Solorza prezesem Telewizji Polsat. "To najlepsza decyzja"

- Moim zdaniem przekazanie funkcji menedżerskich Piotrowi Żakowi to wstęp do takiej sukcesji — mówi osoba znająca sytuację w grupie.

Podobnie powód powierzenia sterów Telewizji Polsat synowi Zygmunta Solorza ocenia Konrad Księżopolski, dyrektor wykonawcy odpowiadający m.in. za fuzje i przejęcia w Haitong Bank w Polsce.

- Intuicja podpowiada, że powołanie Piotra Żaka na stanowisko prezesa Telewizji Polsat to element szerszego planu zakładającego, że obejmie on stery w całej grupie w przyszłości. Fotel prezesa telewizji może być jedynie przystankiem na tej drodze, dzięki któremu lepiej pozna on funkcjonowanie ważnego, ale nie najważniejszego elementu całej grupy – mówi Konrad Księżopolski.

- Telewizja Polsat to jeden z pierwszych biznesów Zygmunta Solorza, od którego wszystko się zaczęło. Być może to jest częściowe wyjaśnienie dlaczego Piotr Żak zaczyna zarządczą fazę kierowania biznesem od tej firmy. Nie wykluczone jest także że zobaczymy rotacje na stanowiskach zarządczych, pozwalające mu zdobywać doświadczenie w coraz większych firmach z grupy Cyfrowego Polsatu - dodaje.

Ważny plan sukcesji

- To, że plan sukcesji jest ważny dla firm rodzinnych widać najwyraźniej w sytuacjach, gdy twórca biznesu nie jest już w stanie pracować czy umiera. Zmarły w ub.r. profesor Janusz Filipiak przygotowywał rodzinę do pracy dla Comarchu i można przypuszczać, że dzięki temu zmiana u steru firmy będzie w miarę płynna i nie spowoduję zwrotu w strategii firmy, co też rynek póki co przyjął ze spokojem. Szef Asseco Poland niedawno również zdecydował się wskazać następcę, co zostało dobrze przyjęte przez rynek. Rynek lubi przewidywalność, dlatego przygotowywanie sukcesji w firmie lub wskazywanie następców, będzie dobrze odbierane przez rynek, bo jest także elementem poważnego traktowania akcjonariuszy mniejszościowych.

Zygmunt Solorz kilka lat temu podjął próbę przekazania zarządzania grupą potomkom. W 2015 r. powierzył stery grupy Cyfrowy Polsat najstarszemu synowi – Tobiasowi. Jednak od 2019 r., po jego rezygnacji, grupą kieruje ponownie menedżer spoza rodziny miliardera – Mirosław Błaszczyk, wcześniej prezes Telewizji Polsat. Po jego awansie szefostwo w telewizyjnej części grupy objął Stanisław Janowski, wcześniej zarządzający Polsat Media.