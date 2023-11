Serwisy Gremi Media po raz kolejny z rekordowym wzrostem liczby użytkowników

Liczba realnych użytkowników serwisów Grupy dynamicznie wzrosła o +87% w porównaniu z poprzednim rokiem, przekraczając 7,3 miliona w październiku 2023 roku w porównaniu do 3,9 miliona w październiku 2022 roku. Wzrost jest przede wszystkim zauważalny na platformie mobilnej, której dynamika w tym okresie wynosi +113% (3,5 mln).

W październiku 2023 roku serwisy Gremi Media odnotowały blisko 36,2 miliona odsłon, co stanowi wzrost o +74% w porównaniu do 20,8 miliona odsłon z października 2022 roku.

- Nasza popularność w Internecie najlepiej świadczy o sile marki, która w tak trudnym wyborczym okresie jest wiarygodnym i rzetelnym źródłem informacji - komentuje Maciej Maciejowski, prezes zarządu Gremi Media SA.

rp.pl

Analizując wyniki Grupy, nie sposób nie zauważyć osiągnięć domeny rp.pl, która w październiku 2023 roku odwiedziło aż 7,1 milionów użytkowników. To stanowi imponujący wzrost na poziomie +88% w porównaniu do roku ubiegłego. W kategorii tematycznej „Biznes, finanse, prawo” Grupa Gremi Media wciąż umacnia swoją pozycję i z wynikiem 6,7 mln RU, zajmuje szóstą pozycję uzyskując awans o 3 miejsca w stosunku do października 2022 oraz o 2 miejsca w stosunku do ubiegłego miesiąca, września 2023. To jasno potwierdza pozycję Grupy jako istotnego gracza na rynku informacyjnym w obszarze biznesu, finansów i prawa.