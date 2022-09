Ekspozycja „ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art” przedstawia dzieła siedmiu wybitnych włoskich artystów, powstałe w drugiej połowie XX wieku. Prace Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano i Emilio Tadini należą już dziś do kanonu włoskiej sztuki współczesnej. Są bardzo różnorodne i świadczą o zainteresowaniu jej twórców międzynarodową sceną artystyczną, a jednocześnie o poszukiwaniu własnej tożsamości poprzez rodzime inspiracje. Po raz pierwszy mamy okazję w Polsce oglądać tak obszerny pokaz ich prac.

Najbliższe naszemu wyobrażeniu o pop-arcie, ukształtowanemu przez Andy Warhola i innych amerykańskich artystów, jest malarstwo Valerio Adamiego, przypominające sceny z komiksów oraz Mario Schifano, który stylizował swoje obrazy na telewizyjne ekrany. Dzieła pozostałych przenoszą do włoskiego pop-artu różnorodne nurty, m.in. kubizm, surrealizm, futuryzm, abstrakcję.

O specyfice włoskiego pop-artu pisze w katalogu Maria Alicata, kuratorka ekspozycji: „W porównaniu z amerykańskimi artystami, których kody wyrazu skupiają się na mass mediach, na cechach stylistycznych i ikonach kultury masowej, twórcy europejscy są wrażliwi na odnowę artystycznego języka i rozliczają się z eksplozją społeczeństwa obrazu, ale pozostają nadal zakotwiczeni w swojej historii i tożsamości. Po przyswojeniu doświadczenia amerykańskiego, twórcy ci wybierali niekiedy zupełnie odmienne kierunki rozwoju. Nie odcinając się od swoich korzeni, ale jednocześnie interesując się wiadomościami dnia codziennego, polityką i rzeczywistością nowego krajobrazu miejskiego, sztuka włoska po II wojnie światowej wpisuje się w międzynarodowe nurty i nieformalne prądy rodzącego się pop-artu, poszukując bardzo osobistych środków wyrazu…”

Organizatorem wystawy jest BFF Banking Group, działająca w 12 państwach Europy i specjalizująca się w faktoringu i zarządzaniu należnościami administracji publicznej, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, płatnościami bankowymi i korporacyjnymi.

Odwiedzające Warszawę prace pochodzą z kolekcji gromadzonej od lat 80. XX wieku, liczącej w sumie około 250 dzieł, od okresu powojennego do początku XXI wieku. BFF zbiera je poprzez fundację sztuki współczesnej Farmafactoring, a na stałe eksponuje w swoich biurach w Mediolanie i Rzymie. Wybrane dzieła odbywają obecnie europejskie tournée, promując włoską sztukę i wskazując, jak połączyć ducha przedsiębiorczości z zaangażowaniem w sztukę.

Po Warszawie pojadą jeszcze do Aten, Lizbony, Madrytu i Paryża. Następnie wrócą do Mediolanu, gdzie w nowej siedzibie Grupy „Casa BFF" ma powstać specjalnie utworzone dla nich muzeum.

Wystawa „ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art” czynna w Sali Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki (wejście od Marszałkowskiej) od 27 września do 26 października, wstęp wolny