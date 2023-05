07:59 Alarm powietrzny we wschodniej Ukrainie

W siedmiu obwodach - charkowskim, donieckim, sumskim, połtawskim, dniepropietrowskim, zaporoskim i w części kirowohradzkiego ogłoszony został alert powietrzny.



07:50 Rosjanie stracili w sobotę ponad 600 żołnierzy

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zaktualizował dane dotyczące rosyjskich strat na wojnie. Według najnowszych statystyk, Rosjanie stracili już prawie 199 tys. żołnierzy, w tym ok. 620 w ciągu ostatniej doby. W sobotę ukraińscy obrońcy unieszkodliwili też ponad 20 należących do najeźdźców systemów artylerii oraz pięć czołgów.

07:21 Cypr i Malta odebrały „złote paszporty” dziesiątkom Rosjan

Cypr odebrał obywatelstwo dziewięciu rosyjskim biznesmenom i 34 członkom ich rodzin, a Malta skonfiskowała paszporty dwóm milionerom z Rosji po tym, jak zostali objęci unijnymi sankcjami za agresję Rosji na Ukrainę - donosi niemiecki dziennik „Der Spiegel”, powołując się na informację Komisji Europejskiej. Wystąpił o nią Moritz Körner, eurodeputowany z FDP. Polityk „z zadowoleniem” decyzje Cypru i Malty. Według niego wszyscy, którzy czerpią korzyści z polityki Władimira Putina, „muszą odczuć konsekwencje”.

06:51 Yaşar Yakış: Turcja nie jest zobowiązana do nakładania sankcji, co ma pozytywne rezultaty

- Kiedy zaczęła się rosyjska inwazja, Ankara wytłumaczyła Moskwie, że zbrojeniowa współpraca z Kijowem ma charakter biznesowy, a nie polityczny. Rosja wykazała się zrozumieniem. Dzięki temu Turcja mogła odegrać wyważoną rolę w stosunkach z Rosją i Ukrainą, utrzymując dystans wobec obu krajów. Co przyniosło jej korzyści - mówi w rozmowie z Jerzym Haszczyńskim były szef tureckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.



Czytaj więcej Dyplomacja Były szef tureckiego MSZ: Błędy autorskiej polityki zagranicznej Erdogana Polityka Turcji wobec Rosji jest zrównoważona. Nie sądzę, by ewentualna zmiana władzy wiązała się ze zmianą podejścia - mówi w związku z niedzielnymi wyborami Yaşar Yakış, były szef tureckiego MSZ, współzałożyciel rządzącej partii AKP.

06:26 Zełenski ma nadzieję, że rozmowa z papieżem wpłynie na historię

Prezydent Ukrainy spodziewa się, że jego sobotnia rozmowa z papieżem może wpłynąć na historię i pomóc w „powstrzymaniu zła”. Wołodymyr Zełenski o spotkaniu z Franciszkiem wspomniał w czasie swojego wieczornego wystąpienia do narodu. - Spotkałem się z papieżem Franciszkiem i była to rozmowa, która naprawdę może wpłynąć na historię, naprawdę może pomóc w powstrzymaniu zła, jakim jest agresja - powiedział. Dodał, że opowiadał papieżowi o zbrodniach popełnianych przez Rosjan na Ukraińcach, w tym o deportacjach ukraińskich dzieci. - Nie jest nawet znana dokładna liczba dzieci, które Rosja wywiozła z Ukrainy i ukrywa przed ich bliskimi z Ukrainy gdzieś w obcym kraju. Poprosiłem Jego Świątobliwość o pomoc w powrocie naszych dzieci do domu na Ukrainę - mówił.



06:05 Rakiety wystrzelone z Biełgorodu eksplodowały nad Rosją

Co najmniej dwie rakiety, wystrzelone około północy z Biełgorodu przy granicy z Ukrainą, wybuchły nad terytorium Rosji - poinformował na Telegramie Serhij Melnyk, pełniący funkcję dowódcy charkowskiego garnizonu. Konta w mediach społecznościowych, monitorujące wystrzelenia z Biełgorodu, opublikowały z kolei nagranie, pokazujące pocisk eksplodujący w powietrzu.

05:45 Zapis sobotniej relacji

Wydarzenia z 444. dnia wojny Rosji z Ukrainą można prześledzić w naszej wczorajszej relacji.