Archer był jednym z najpopularniejszych brytyjskich autorów literatury popularnej. Jego książki sprzedały się na całym świecie w ponad 300 mln egzemplarzy i zostały przetłumaczone na dziesiątki języków. Do jego najbardziej znanych powieści należą „Kane i Abel”, „Czy powiemy prezydentowi?”, „Córka marnotrawna” oraz „Ale to nie wszystko”.

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Jego kariera nie ograniczała się jednak do literatury. Archer był również aktywny w brytyjskiej polityce. W latach 1969–1974 zasiadał w Izbie Gmin jako poseł Partii Konserwatywnej. Później został członkiem Izby Lordów.

Jego karierę polityczną przerwał skandal związany z procesem o krzywoprzysięstwo. W 2001 roku Archer został skazany na cztery lata więzienia, z czego odbył część kary. Po wyjściu na wolność wrócił do pisania i opublikował kolejne książki.

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Śmierć pisarza nastąpiła dzień przed premierą jego najnowszej powieści „Adam & Eve”. Książka, zapowiadana jako jego ostatnia pełnowymiarowa powieść, ma ukazać się 6 października.

Jeffrey Archer pozostawił po sobie dorobek obejmujący dziesiątki powieści, opowiadań i sztuk teatralnych. Jego książki przez dekady należały do bestsellerów w Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach.