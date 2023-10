Zenon Fajfer: Stawką jest wolność

Zaprojektował pan spektakl pojemny jak biblioteka, a może nawet jak Internet, wieloznaczny, ale wyróżnia go chyba myśl, by widzowie przestali być widzami narzucanych im spektakli, tylko stali się aktywnymi współtwórcami rzeczywistości.

Cieszy mnie, że pan tak to odbiera, bo reakcje na tę sytuację mogą być skrajnie odmienne. Dając możliwość współdecydowania o ostatecznym kształcie utworu, staram się traktować odbiorców mojej sztuki partnersko. Stawką jest wolność i wynikający z tego paradoks – konieczności wybierania. Oczywiście, brak wyboru też jest wyborem, ale wtedy nie mamy już wpływu na nic. W mojej twórczości czytelnicy ani widzowie nigdy nie mieli statusu neutralnego obserwatora, w taką wygodną perspektywę po prostu nie wierzę. Wydaje nam się, że coś obserwujemy z bezpiecznego dystansu, po czym niespodziewanie znajdujemy się w oku cyklonu. Jak w mojej pierwszej sztuce – „Madam Eva, Ave Madam”, którą wyreżyserowałem w autorskim Teatrze Zenkasi w 1992 roku. Grali w niej aktorzy z niepełnosprawnością ruchową, poruszający się na wózkach inwalidzkich, co było wtedy całkowitym szokiem i nowością. Część widowni także mogła zasiąść na wózkach, jednak decydowali się na to nieliczni, tak silny był lęk i opór. Przełamywaliśmy tabu. Sam zresztą nie wiem, czy miałbym odwagę w takim ryzykownym miejscu usiąść.

Uruchomił pan też porzucony rekwizyt teatru, czyli kurtynę. Dla jednych jest symbolem czytelnej granicy między konwencją sztuki a życiem, zapowiada tajemnicę, bajkę, inny świat, oderwanie od rzeczywistości, gdzie nieustannie narusza się granice konwencji, ale jest też kafkowsko-beckettowskim symbolem niedostępności.

Bez wątpienia wszystkie te sensy i symbole są tam ukryte. I pewnie jeszcze inne, jako autor nie chciałbym jednak przesądzać, czym ta kurtyna jest lub nie jest, każdy ma prawo do swojego rozumienia i swoich odczuć. Chyba tę wielość możliwych, a nie dających żadnej pewności odpowiedzi – i wynikających z tego lęków, nadziei, oczekiwań – chciałem przeżyć wspólnie z innymi, poczuć wspólnotę.

Pojawiają się też w „Uwolnieniu” oficjele. Spóźnieni, co znaczące. Mamy lektykę. Widzowie czekają na Godota?

Może być też odwrotnie, to Godot czeka na nas – nie wiem, co by z tego mogło wyniknąć, ale niekoniecznie coś dobrego. Wciąż powtarzamy te same rytuały, tylko jednych oficjeli zastępują inni, uprzywilejowanych jeszcze bardziej uprzywilejowani, na których zawsze czekają miejsca z przodu. Ale spojrzenie z tyłu czy z boku daje czasami prawdziwszy obraz. Nie chciałbym jednak, żeby polityka przysłoniła inne odczytania „Uwolnienia”. Może jest to również próba uwolnienia się od polityki.