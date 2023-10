Duże szanse ma chińska pisarka Can Xue (ur. 1953). Przeżyła swoje dzieciństwo w czasach rewolucji kulturalnej, ojciec został uznany za prawicowca i wysłany do obozu reedukacji poprzez pracę, a matka została zesłana do pracy na wieś. Nie jeden raz.

Reklama

Can Xue - autorka, która pisze bez poprawek

Wychowaniem Can Xue zajęła się babcia, która zmarła z głodu. Can pracowała w fabryce jako frezerka i szwaczka, nauczała angielskiego, założył własny zakład krawiecki. Książki przyniosły jej zaproszenia do Japonii i Stanów Zjednoczonych. Jej opus magnum jest „Ulica błota”. Specjalnością Can jest pisanie bez poprawek. Tylko dopisuje kolejne fragmenty. Jej główny motyw twórczości stanowi chwiejność i ograniczoność ludzkiego umysłu, braku wzajemnego porozumienia mężczyzn i kobiet, które ceni bardziej. Susan Sontag uznała, że chińska autorka jako jedyna wśród chińskich autorów zasługuje na Nagrodę Nobla.

Ludmiła Ulicka, krytyczka Kremla

Wśród kandydatów jest rosyjska autorka i zdeklarowana krytyczka Kremla Ludmiła Ulicka (ur. 1943). Znana jest ze swoich powieści, które często skupiają się na relacjach osobistych. Dorastała w Moskwie. Studiowała biologię na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. Karierę literacką rozpoczęła w żydowskim teatrze dramatycznym.

W 1992 r. opublikowała powieść „Sonieczka”, która we Francji została uznana za najlepszą książkę zagraniczną i przyniosła pisarce prestiżową francuską nagrodę Prix Médicis. Za wydaną w 2001 roku powieść „Przypadek doktora Kukockiego” uhonorowana została, jako pierwsza kobieta, Nagrodą Bookera. Książka została również zekranizowana. Reżim Putina prześladował ją za książkę „Rodzina u nas i u innych” o rodzinach homoseksualnych. W 2014 r. wzięła udział w antywojennym kongresie rosyjskiej inteligencji w Moskwie, zaś w Kijowie w kongresie „Ukraina – Rosja: dialog”. Stwierdziła: „obecna polityka przekształca Rosję w kraj barbarzyńców”.