Fabuła powieści rozgrywa się we wrześniu 1913 roku, w uzdrowisku Görbersdorf – to dzisiejsze Sokołowsko na Dolnym Śląsku, gdzie mieszkał m.in. Krzysztof Kieślowski.

W momencie, gdy zaczyna się książka, od przeszło pół wieku działa jedno z pierwszych na świecie i słynne w całej Europie specjalistyczne sanatorium leczące choroby „piersiowe i gardlane”. To właśnie to miejsce zainspirowało powstanie uzdrowiska w Davos i w Zakopanem.

Mieczysław Wojnicz, student ze Lwowa, przyjeżdża do uzdrowiska z nadzieją, że nowatorskie metody i krystalicznie czyste powietrze powstrzymają rozwój jego choroby, a może nawet całkowicie go uleczą. Diagnoza nie pozostawia jednak złudzeń – tuberculosis. Gruźlica.

W Pensjonacie dla Panów, gdzie zamieszkuje, poznaje innych kuracjuszy. Chorzy z Wiednia, Królewca, Breslau i Berlina przy nalewce Schwärmerei niestrudzenie omawiają najważniejsze sprawy tego świata. Czy Europie grozi wojna? Monarchia czy demokracja? Czy demony istnieją? Czy oddając się lekturze, da się rozpoznać, czyją ręką tekst został napisany – kobiety czy mężczyzny? Ale nie tylko te pytania zajmują pensjonariuszy. Do Wojnicza docierają też przerażające historie o tragicznych wydarzeniach w górskich okolicach sanatorium. Choć on sam zajęty jest ukrywaniem prawdy o sobie, zagadka budzących grozę wypadków fascynuje go coraz bardziej. Nie wie jednak, że mroczne siły już wzięły go sobie na cel.

Najnowsza książka, która jest pastiszową polemiką z „Czarodziejską górą” Tomasza Manna m. in. w kwestiach mizoginizmu i feminizmu, doczekała się w Polsce kilku dodruków, co złożyło się na sprzedaż ok. 200 tys. egz.