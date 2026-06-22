Na ekspozycji prezentowanych jest trzynaście finałowych projektów studentów i absolwentów uczelni artystycznych i projektowych. Zwiedzający mogą zobaczyć prototypy, modele oraz materiały filmowe, w których autorzy opowiadają o swoich inspiracjach i procesie twórczym. Wystawa tworzy wielowątkową opowieść o współczesnym projektowaniu – od rozwiązań medycznych i edukacyjnych po projekty związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem czy mobilnością.

Wśród prezentowanych prac znajdują się:

• OrinCare – Kinga Kulpa (Lucerne University of Applied Sciences and Arts)

• Uprząż weterynaryjna – Agnieszka Szmyd (ASP w Gdańsku)

• POSÉ. Zestaw elementów do tworzenia scenografii teatru tańca – Jagoda Pilch (ASP w Krakowie)

• Wsparcie kobiet w ciąży dotkniętych ryzykiem poronienia – Irmina Mendera (ASP w Krakowie)

• Orbital Emergency Granary – Maciej Jamrozik i Filip Śledź (ASP w Krakowie)

• Szybowiec „Pliszka” – Rafał Liszka (ASP w Krakowie)

• Axil – projekt uchwytu narzędzia laparoskopowego – Dobromir Wojewoda (ASP w Katowicach)

• Opieka domowa nad noworodkiem i matką w czasie połogu. Projekt mobilnego stanowiska pracy położnej – Agnieszka Bujas (ASP w Krakowie)

• UNI – Interakcje miejskie – Angelika Brzóska (ASP w Warszawie)

• Vidim – projekt wyposażenia ochronno-sygnalizacyjnego dla konia policyjnego – Klaudia Musialik (ASP w Katowicach)

• WULWA – Aleksandra Majewska (School of Form)

• Stacja wspomagająca przesiewowe badanie obecności związków ropopochodnych w powierzchniowych wodach śródlądowych – Oliwia Śnieg (ASP w Gdańsku)

• BEEBOT: projekt pojazdu wspierającego pracę pszczelarza – Monika Szczepaniak (ASP w Krakowie).

Szczególne miejsce na wystawie zajmuje projekt Irminy Mendery, laureatki Stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej. „Wsparcie kobiet w ciąży dotkniętych ryzykiem poronienia” powstało na podstawie doświadczeń około 1500 kobiet i konsultacji ze specjalistkami z zakresu położnictwa i psychologii. Autorka podjęła temat, który przez lata pozostawał niemal niewidoczny w przestrzeni publicznej, proponując rozwiązania wspierające kobiety zarówno w wymiarze praktycznym, jak i emocjonalnym. Projekt pokazuje, jak projektowanie może służyć budowaniu bardziej empatycznych standardów opieki.

Wśród nagrodzonych prac prezentowanych na wystawie znajduje się również „Vidim” Klaudii Musialik, wyróżniony studiami podyplomowymi Total Design Management. Projekt wyposażenia ochronno-sygnalizacyjnego dla konia policyjnego powstał z myślą o funkcjonariuszach Ogniwa Konnego Policji i dobrostanie zwierząt pracujących. Modułowa maska chroni oczy i przednią część głowy konia, poprawia jego widoczność po zmroku i zwiększa komfort użytkowania. To przykład projektowania uwzględniającego potrzeby niestandardowego użytkownika.

Zwiedzający mogą zobaczyć także nagrodzony przez DesignNature projekt szybowca „Pliszka” Rafała Liszki. Powstała we współpracy z firmą SZD Allstar Bielsko-Biała konstrukcja wyposażona została w dodatkowy napęd elektryczny umożliwiający samostart i odzysk energii. Projekt łączy nowoczesne rozwiązania technologiczne z tradycją polskiego szybownictwa, stawiając jednocześnie na ergonomię i bezpieczeństwo pilota.

Ważnym wątkiem wystawy jest edukacja i przełamywanie społecznych tabu. Przykładem jest „WULWA” Aleksandry Majewskiej – anatomiczny model edukacyjny, który powstał we współpracy z edukatorkami seksualnymi i ginekolożkami. Składający się z kolorowych elementów obiekt umożliwia poznawanie anatomii poprzez działanie i dotyk, zachęcając do swobodniejszej rozmowy o zdrowiu intymnym i przeciwdziałając dezinformacji.

Silnie reprezentowane są także projekty związane z ochroną środowiska. Na wystawie można zobaczyć „BEEBOT” Moniki Szczepaniak – pojazd wspierający pracę pszczelarza. Projekt jest odpowiedzią na starzenie się społeczności pszczelarskiej oraz duże obciążenie fizyczne związane z prowadzeniem pasieki. Powstał w oparciu o obserwacje pracy pszczelarzy i zakłada częściową automatyzację najbardziej wymagających czynności, co mogłoby znacząco poprawić komfort i wydajność pracy.

Problematykę środowiskową podejmuje również projekt Oliwii Śnieg – „Stacja wspomagająca przesiewowe badanie obecności związków ropopochodnych w powierzchniowych wodach śródlądowych”. Impulsem do jego powstania stała się między innymi katastrofa ekologiczna na Odrze w 2022 roku. Zaproponowane rozwiązanie ma umożliwić szybsze wykrywanie zagrożeń oraz zwiększyć dostępność danych dla instytucji i społeczności lokalnych. Projekt pokazuje, że wzornictwo może odgrywać istotną rolę w monitorowaniu stanu środowiska i reagowaniu na kryzysy.

Ekspozycja prezentuje także projekty związane z opieką okołoporodową, medycyną, weterynarią, przestrzenią miejską czy scenografią teatru tańca. Łączy je przekonanie, że projektowanie zaczyna się od uważnej obserwacji i zrozumienia potrzeb użytkowników. Dzięki temu wystawa Young Design 2026 staje się nie tylko przeglądem najciekawszych dyplomów i koncepcji młodych twórców, ale przede wszystkim opowieścią o designie, który wyrasta z empatii, odpowiedzialności i troski o przyszłość.

Trwająca do końca lipca ekspozycja w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego pozwala zobaczyć, w jakim kierunku zmierza współczesne polskie wzornictwo – coraz bardziej świadome, interdyscyplinarne i zaangażowane społecznie. To wystawa o projektowaniu, które nie tyle odpowiada na rzeczywistość, ile próbuje ją zmieniać.

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